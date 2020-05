Welcome Center Heilbronn-Franken: Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung wieder möglich

Die vergangenen Wochen haben viele Menschen auf der ganzen Welt vor neue Herausforderungen gestellt. So haben sich auch für internationale Fachkräfte einige neue Fragen aufgetan. In den letzten Wochen beriet das Welcome Center Heilbronn-Franken ratsuchende Fachkräfte und Unternehmen aus dem Homeoffice unter anderem zu Fragen rund um das Thema Einreise und Aufenthalt. Ab Juni ist nun ? unter Einhaltung von Hygienevorgaben ? auch wieder eine persönliche Beratung möglich.

Weltweit beeinflusst die Krise rund um das Coronavirus das Leben vieler Menschen. Für internationale Fachkräfte hat die veränderte Situation neue Fragen aufgeworfen: Wie wirkt sich COVID-19 auf meine Zukunftspläne in Deutschland aus? Was muss ich bei der aktuellen Jobsuche beachten? Was passiert mit meinem Aufenthaltstitel? Wo finde ich Online-Sprachkurse? Wie gehe ich mit der veränderten Arbeitsmarktsituation um? Kurz vor der Verschärfung der Pandemie-Situation trat zudem am 1. März 2020 das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Das Gesetz bietet neue Einwanderungsperspektiven in Deutschland und erweitert auch die Möglichkeiten von Unternehmen internationale Fachkräfte einzustellen. Doch während sich per Gesetz neue Einwanderungswege auftaten, wurde deren Umsetzung fast zeitgleich durch die weltweiten Reisebeschränkungen erschwert bzw. ausgesetzt.

Das Welcome Center berät auch in diesen herausfordernden Zeiten internationale Fachkräfte und Unternehmen rund um das Thema Arbeiten und Leben in Deutschland. In den vergangenen Wochen konnten sich Ratsuchende per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz an das Welcome Center wenden. Neben diesen Optionen ist nun ab dem 2. Juni 2020 – unter Einhaltung von Hygienevorgaben – auch wieder eine persönliche Beratung in Heilbronn und je nach Möglichkeit auch an anderen Standorten in der Region Heilbronn-Franken möglich. Die Termine finden nur nach vorheriger Vereinbarung statt. Zur Terminvereinbarung ist das Team des Welcome Centers per Telefon unter +49 (0) 7131 7669 867 oder per E-Mail unter welcomecenter@heilbronn-franken.com erreichbar.

Zusätzlich bietet das Welcome Center Heilbronn-Franken die in der ganzen Region etablierte Jobcafé-Veranstaltungsreihe online per Webinar an. Bei der Webinar-Reihe können sich internationale Fachkräfte zu verschiedenen Aspekten rund um die Jobsuche in Deutschland informieren. Es werden sowohl Termine auf Deutsch als auch auf Englisch angeboten. Die Webinar-Reihe startete am 29. April 2020 und erfreute sich einer hohen Nachfrage. Es stehen nun noch zwei Termine aus, die das Thema Vorstellungsgespräch behandeln. Der Termin für das deutsche Webinar ist am 26. Mai 2020 und der Termin für das englische Webinar am 2. Juni 2020. Die Online-Jobcafés finden jeweils von 17 bis 19 Uhr statt. Interessierte können sich auf der Homepage des Welcome Centers für die Webinare anmelden.