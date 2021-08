Welcome to next generation: TUXEDO Polaris 15 und 17 Gen3

Pünktlich zur Gamescom erweitert TUXEDO Computers sein Sortiment um zwei Gaming-Nnotebooks, die ab sofort wahlweise mit AMDs Ryzen 7 5800H oder Intels neuem Tiger Lake Core i7-11800H konfiguriert werden können: Das TUXEDO Polaris 15 und Polaris 17 in der dritten Generation. Zudem gibt es feine Unterschiede je nach gewähltem Prozessor: Das Polaris besitzt rückseitig einen schnellen USB-C 3.2 Gen2-Anschluss (AMD Ryzen) oder einen universellen Alleskönner Thunderbolt 4 (Intel Core). Dies gilt sowohl für die 15- als auch die 17-Zoll-Variante.

Komfortable Bildschirmauflösung

Auch in puncto Bildschirm hat sich etwas getan: So können für die Polaris sowohl ein Full-HD IPS-Display, beim Polaris 15 mit bis zu 240 Hz Bildwiederholfrequenz, beim Polaris 17 mit maximal 144 Hz, als auch ein WQHD-Display mit 2560 x 1440 Pixeln und einer Bildrate von 165 Hz konfiguriert werden. Dabei macht sich das WQHD-Display vor allem in der alltäglichen Nutzung bemerkbar, denn Schrift, hochauflösende Bilder oder Grafiken werden sehr detailreich wiedergegeben und auch Texte in kleiner Schriftgröße sind komfortabel lesbar.

AMD oder Intel – geringe Unterschiede

In der neuen Generation 3 haben Kunden und Kundinnen die Wahl zwischen dem neuen Intel Core i7-11800H und dem AMD Ryzen 7 5800H. Beide Achtkern-CPUs können bis zu 16 Prozesse simultan bearbeiten und liegen leistungstechnisch nahe beieinander: Während der i7-11800H von einer sehr hohen Singlecore-Leistung und einer optimierten Kühlung mittels Flüssigmetall-Wärmeleitmittel profitiert, ist der AMD Ryzen 7 5800H beim Einsatz von Produktivsoftware dank der hohen Mehrkernleistung im Vorteil.

„Die Wahl zwischen AMD und Intel war nie schwieriger als jetzt, denn beide Prozessoren liegen mittlerweile fast gleich auf – unsere Kunden haben also die Qual der Wahl!“ Herbert Feiler, Geschäftsführer TUXEDO Computers

Highend-GPU NVIDIA GeForce RTX 3060

Das 15,6- und das 17,3-Zoll-Linux-Gaming-Notebook ist mit NVIDIAs GeForce RTX 3060 in der stärksten Ausbaustufe mit bis zu 130 Watt TGP augestattet. Somit wird die bestmögliche Geschwindigkeit in dieser Leistungsklasse sowie grafische Highend-Leistung erbracht.

Hoher Schreibkomfort

Die Tastaturen der Polaris Geräte bieten große Tasten, einen Nummernblock und großzügigen Hubweg sowie einen leisen Tastenanschlag. Die Tastenbeleuchtung lässt sich dabei in vier Helligkeitsstufen einstellen und büßt auch in Umgebungen mit schlechteren Sichtverhältnissen den Komfort nicht ein.

Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Die TUXEDO Polaris Geräte verfügen über einen intern verschraubten 62 Wh Lithium-Polymer Akku, der eine Mobilnutzung abseits der Steckdose von bis zu 10 Stunden (Idle) erlaubt und unter realistischen Arbeitsbedingungen bis zu 6 Stunden durchhält.

Weitere Änderungen für bessere User Experience

Um konstant hohe Grafikleistung abzurufen, wurde das Kühlsystem des TUXEDO Polaris 15 verändert und das Gehäuse um 3 mm erhöht. Auf vielfachen Kundenwunsch wurde zudem die 720-Pixel-Webcam vom unteren Bildschirmrand auf die ergonomischere Position oberhalb des Displays verschoben, um bei Videokonferenzen einen angenehmeren Kamerawinkel zu ermöglichen.

Individualisierte Ausstattung möglich – je nach Bedarf

Die TUXEDO Computers-Geräte können je nach Wunsch und Bedarf entsprechend ausgestattet werden. So sind bei den Polaris 15 und 17 Notebooks bis zu 64 GB RAM möglich sowie zwei M.2 SSD Festplatten mit jeweils 2 TB Speicher. Das Tastaturlayout sowie das Logo auf dem Deckel des Notebooks können ebenfalls konfiguriert und z. B. gelasert werden, damit diese besonders beständig sind.

Hier finden Sie weitere Informationen:

www.tuxedocomputers.com/de/Individuelle-Tastaturen.tuxedo

Vorbestellbar ab 1499 Euro!

Die Polaris 15 und 17 können ab sofort konfiguriert und vorbestellt werden – verfügbar sind sie ab dem 15. September 2021. Die Geräte werden mit einer Fertigungszeit von typischerweise 3 Wochen ausgeliefert.

Die Einstiegskonfigurationen beginnen beim Polaris 15 und 17 bei 1499,- Euro und umfassen neben einem Full-HD-Display, 8 GB RAM, 250 GB NVMe PCIe und dem AMD Ryzen 7 5800H die NVIDIA GeForce RTX 3060. Mit einem Intel Core i7-11800H ändern sich die Preise der Einstiegskonfigurationen auf 1699,- Euro.

Weitere Detailinformationen:

www.tuxedocomputers.com/de/Linux-Hardware/Linux-Notebooks/15-16-Zoll/TUXEDO-Polaris-15-Gen3.tuxedo

www.tuxedocomputers.com/de/Linux-Hardware/Linux-Notebooks/17-3-Zoll/TUXEDO-Polaris-17-Gen3.tuxedo

TUXEDO Computers ist der weltweit einzige Anbieter eines vollständigen Ökosystems auf Linux-Basis rund um individuell konfigurierbare Notebooks und Desktop-PCs.

Angefangen bei Treiber-Programmierung und Vorkonfiguration über das selbst entwickelte TUXEDO Control Center bis hin zur eigenen Linux-Distribution TUXEDO_OS, dem eigenen Cloud-Service myTUXEDO sowie dem vollautomatisierten, web-basierten Installationsdienst TUXEDO WebFAI mit Festplattenvollverschlüsselung deckt TUXEDO Computers das gesamte Produkt- und Dienstleistungsspektrum ab.

Selbstverständlich beruhen sämtliche Softwarelösungen und Anpassungen auf Open-Source-Basis und unter Einhaltung strengster, in deutschen Rechenzentren geltenden Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!