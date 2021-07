Weltmacht Wasser – Teil 1: Überblick und Bilanz 2021

Wasser ist laut dem Autor in den Augen der Menschen in den reichen Ländern der Welt solch eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich keinerlei Gedanken darüber machen, dass Wasser das wertvollste Gut auf der Erde ist. Wasser an sich ist allein durch die Ozeane reichlich auf der Erde vorhanden, aber Trinkwasser ist ein knappes Gut – auch in den sogenannten reichen Ländern. Die Entwicklung der letzten 200 Jahre insbesondere in Europa, Amerika und Asien zeigt, dass der Mensch mit zunehmendem Wohlstand immer mehr Trinkwasser nicht nur verbraucht, sondern auch verschwendet und verschmutzt. Der Mensch hat, so Michael Ghanem, immer noch nicht gelernt, mit diesem knappen Gut auszukommen. Ca. 3,5 Milliarden Menschen keinen direkten Zugang zu Trinkwasser, und in den meisten Entwicklungsländern ist die Qualität des Trinkwassers erheblich unzureichend. Die Tatsache, dass Migrationen bedingt durch den Klimawandel, durch die Zunahme von Wüsten und nicht bewohnbaren Gebieten der Erde allein wegen des Mangels an Trinkwasser hervorgerufen werden, macht die Dimension der aktuellen Problematik und der zukünftigen Herausforderungen an die Menschen deutlich.

Die Leser lernen in „Weltmacht Wasser“ von Michael Ghanem, dass sich der weiße Mann und insbesondere die Europäer und Amerikaner nicht wundern dürfen, wenn plötzlich angesichts der massiven Fluchtbewegungen die westlichen Bevölkerungen sich in ihren Wohlstands-Oasen nicht mehr sicher fühlen werden. Dies trifft auch Deutschland und vor allem Deutschland. Wasser ist ein Menschenrecht. An diesem Grundsatz hat sich seit Menschengedenken nichts verändert. Und laut Michael Ghanem ist es noch mehr als das: Wasser ist eine Weltmacht, die alles Geschehen auf der Welt beeinflusst und das Überleben der Menschheit bestimmt.

„Weltmacht Wasser“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32998-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de