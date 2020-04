Weltneuheit www.QRSticker.de ? Der intelligente Aufkleber

Druckerei und Software Unternehmen in Einem. Das ist das im Januar 2020 neu gegründete Unternehmen FS2 UG (haftungsbeschränkt) aus Salzgitter. Erfahrungen im Druck und Vertrieb hat das Unternehmen bereits seit Jahrzehnten gesammelt, speziell im Digitaldruck von QR-Codes. Software in Verbindung mit Druckerzeugnissen ist allerdings neu. Das junge Unternehmen hat sich gleich zum Start ein ganz besonderes Produkt einfallen lassen: Den QRSticker. Die Produktion und Softwareentwicklung werden im firmeneigenen Betrieb selbst hergestellt. Druckerzeugnisse von morgen: QRSticker sind intelligente Druckprodukte, verbunden mit einer dazugehörigen und kostenlosen App. Durch diese App werden digitale Informationen über einen intelligenten Aufkleber mit der analogen Welt verbunden. Das ist möglich, da jeder Sticker einen QR-Code enthält. Dessen Informationen können jederzeit mit der QRSticker App angepasst und danach mit jedem beliebigen Smartphone eingelesen werden. Der Vorteil von QRSticker gegenüber herkömmlichen Angeboten ist, dass der Nutzer sofort loslegen kann. Die themenbezogenen Sticker sind vorproduziert. Diese enthalten einen leeren QR Code, der mit der genannten App aktiviert und verwaltet wird. Jede Stickerart bietet unterschiedliche Funktionen und Menüführungen in der QRSticker App um die maximale Flexibilität für den Nutzer mit einer einfachen Bedienbarkeit zu vereinen. Das heißt: Thema wählen, Sticker kaufen, einrichten, fertig. Hinter jedem Sticker verbirgt sich eine individuell anpassbare Infoseite. Von dieser Infoseite erfolgt die Weiterleitung zur gewünschten Zieladresse. Somit ist der Kunde und auch der Anwender geschützt vor direkten Aufrufen von unerwünschten Internetseiten. Für dieses Produkt gibt es so gut wie keine Grenzen. Es kann für unzählig viele Themen, Branchen und Einsatzzwecke genutzt werden. Die ersten QRSticker hat die Firma FS2 bereits online für Endkunden im Angebot. Ein regelmäßiges Reinschauen auf der Homepage www.qrsticker.de lohnt sich. Neben dem Endkundengeschäft bedient FS2 auch Firmenkunden. Diese können sich von der FS2 UG ihr eigenes Druckprodukt erstellen lassen und ebenso die QRSticker-Technik nutzen. Zum Start hat die FS2 ein Unternehmen aus der Tennisbranche als Kooperationspartner gewinnen können, für den sie eine eigens kreierte Stickerart konstruiert hat. Und auch in der Corona Krise hat das Unternehmen spontan ein Produkt geschaffen, dass hilft den Kontakt zu Mitmenschen zu minimieren. Ein Informations-Sticker für Öffnungszeiten in der Corona Zeit, der beliebige Hinweise gibt und von zu Hause gesteuert werden kann.

Die vier Geschäftsführer Paul Federski, Linda Federski, Arne Siefert und Timo Schlüter sind mit den bisherigen Entwicklungen ihrer Firma und den angebotenen Produkten äußerst zufrieden.