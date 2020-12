Weltweit führende Scanner- und Bildverarbeitungs-Software SilverFast 9 ab sofort verfügbar – Neue Version mit mehr Funktionen und neuem Look-and-Feel

In der Entwicklung des neuen Major Releases steckt die umfangreiche Erfahrung aus 30 Jahren Bildverarbeitung und Farbmanagement des deutschen Herstellers LaserSoft Imaging.

Milliarden analoger Bildvorlagen in Form von Fotos, Dias oder Negativen schlummern in Archiven und warten darauf, eingescannt zu werden. Das ist eine Mammut-Aufgabe, mit der sich nicht nur Vertreter der Institutionen zum Erhalt des Weltkulturerbes, sondern auch Privat-Anwender und Berufs-Fotografen beschäftigen. Die Notwendigkeit zur Digitalisierung dieser einzigartigen fotografischen Zeitzeugen steigt mit jedem Tag, da die Bilder stetigen Gefahren ausgesetzt sind. Chemische Prozesse verringern die Qualität der Bilder fortlaufend und Katastrophen wie Zerstörung durch Feuer oder Wasser und Verlust durch Diebstahl sind unwiderruflich.

Mit der neuen SilverFast 9 ist es jetzt noch einfacher, ein digitales Bildarchiv der eigenen Original-Bilder zu erstellen. Eine Vielzahl neuer Funktionen, optimierte Bearbeitungsprozesse, eine verbesserte Benutzeroberfläche und neue Algorithmen, mit denen man bis zu 75% schneller scannen kann, sind nur ein Teil der zahlreichen Verbesserungen.

Auch das Lizenzmodell wurde überarbeitet: Mit der neuen SilverFast 9 haben Kunden zweimal kostenlos die Möglichkeit, ihre Lizenz unter bestimmten Voraussetzungen auf ein anderes Scanner-Modell festzulegen. Sollte ein Scanner kaputt gehen oder sich ein Anwender für ein anderes Modell entscheiden, ist der Wechsel auf eine gleichwertige Version für den neuen Scanner kostenlos.

Die Benutzeroberfläche wurde an vielen Stellen aufgefrischt und der Anwender kann zwischen heller und dunkler Oberfläche wählen. Etliche Dialoge, wie beispielsweise der der Drucker-Kalibrierung und der des Color Managements, wurden vereinfacht und sind jetzt noch effizienter zu bedienen.

Der WorkflowPilot, eine der erfolgreichsten Funktionen in SilverFast, wurde nochmals verbessert und deckt nun alle erdenklichen Scan-Workflows inkl. dem automatisierten Scannen großer Bildmengen (Stapel-Scan) ab. Er leitet den Anwender wie ein Assistent in der richtigen Reihenfolge durch alle für seinen Workflow erforderlichen Bearbeitungsschritte. Zeitgleich wird dabei anhand von Tutorials und Videos die Verwendung der Software erläutert.

Der Dynamikumfang ist neben der Auflösung das entscheidendste Qualitätsmerkmal bei der Bildbearbeitung. Je höher der Dynamikumfang, desto mehr Kontraststufen ? und somit Bilddetails ? kann der Scanner wahrnehmen. Das patentierte SilverFast Multi-Exposure-Verfahren steigert den Kontrastumfang im Schnitt um das Doppelte und trägt so maßgeblich zu signifikant besseren Ergebnissen bei.

Eine völlig neuartige Lösung zum Scannen großer Bildmengen mit nur einem Klick ist der Single Archive Command (SAC). Diese Funktion ist in die Archivierungs-Version SilverFast Archive Suite integriert. Dank vorhandener Presets sind keine Kenntnisse in der Bildverarbeitung und kein umständliches Konfigurieren der Software erforderlich. So ist sichergestellt, dass praktisch jeder das Digitalisieren fehlerfrei vornehmen kann. Ein spezieller Scanner-Rohdaten-Workflow sorgt dafür, dass vom Prozess des Scannens bis zur Verarbeitung keine Daten verloren gehen können.

SilverFast 9 ist ab sofort mit einem Einführungsrabatt für eine Vielzahl von Film- und Foto-Scanner als Download-Version unter www.SilverFast.de erhältlich. Selbstverständlich steht auch eine kostenfreie Test-Version bereit. Kunden, die eine ältere SilverFast-Version besitzen, bietet LaserSoft Imaging ein preisreduziertes Upgrade auf SilverFast 9.

Zeitgleich zur neuen Software erscheint das SilverFast eBook. Es erklärt schnell und direkt die wichtigsten Prinzipien der Digitalisierung von Bildern aller Art. Kurze Videos zeigen das optimale Vorgehen bei der Realisierung von Digitalisierungs-Projekten.

? LaserSoft Imaging – Brilliant Images with SilverFast ?

LaserSoft Imaging wurde 1986 von dem Physiker Karl-Heinz Zahorsky, der das Konzept von SilverFast in Kiel entwickelte, gegru?ndet. Seither trägt die Firma mit zahlreichen Erfindungen dazu bei, analoge und digitale Bilder qualitativ hochwertig verarbeiten zu können.

LaserSoft Imaging ist daher mit der SilverFast-Produktreihe weltweit bekannt als Pionier der Scanner- und Digital Imaging-Software. Die Produktpalette umfasst Software fu?r Scanner, Drucker und fu?r die HDR-Bildverarbeitung sowie Bildverarbeitungs-Plug-ins. Zur Scanner-Kalibrierung fertigt LaserSoft Imaging hochwertige IT8-Targets in eigener Produktion und ist seit 2015 im ISO-Komitee TC 130 für den IT8-Standard vertreten. Mit über 2,5 Millionen verkauften Versionen und als Bundle-Partner der wichtigsten Scanner-Hersteller ist SilverFast die erfolgreichste Scanner-Software der Welt.