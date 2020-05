Weltweit führende Supply Chain Lösungsanbieter nun unter der Dachmarke Körber

Zwölf der weltweit führenden Lösungsanbieter für Supply-Chain-Technologien aus aller Welt vereinen ihre Kompetenzen unter der Dachmarke Körber. Körber stellt sich fortan mit einem breit gefächerten Leistungsspektrum in den Bereichen Software, Automation, Voice, Robotik und Material Handling Equipment auf. Mit zum Portfolio des führenden globalen Anbieters von Supply-Chain-Technologien gehört ebenso das umfassende Know-how für die Systemintegration und Beratung.

?Innerhalb der Logistikbranche spiegelt die Marke Körber nun sowohl die operativen Unternehmensstrukturen als auch die künftige Ausrichtung wider?, sagt Clint Reiser, Leiter für Supply Chain Research bei ARC. ?Über das bloße Leistungsportfolio seiner Unternehmen hinweg bietet Körber ein breites Lösungsspektrum an Technologien und Kompetenzen mit einer umfassenden Auswahl an Lösungen und professionellen Dienstleistungen an, die die komplette Bandbreite der Kundenanforderungen im Bereich der Supply Chain adressieren?.

?In den letzten Jahren haben wir unsere Supply-Chain-Technologien und -Expertise strategisch erweitert, damit unsere Kunden den ständig steigenden Anforderungen an Schnelligkeit, Komfort und Auswahl gerecht werden können?, erläutert Dirk Hejnal, CEO des Geschäftsfelds Körber Supply Chain. ?In vielen Fällen haben wir diese einzigartige Tiefe und Vision bereits für Unternehmen weltweit genutzt. Dies alles unter einer einzigen Marke zusammenzufassen, war der logische nächste Schritt zur Stärkung unserer Positionierung?.

?Unser neues Branding ist ein natürlicher Schritt, um unsere einzigartige Vision und Botschaft auf den Markt zu bringen?, sagt Rene Hermes, Chief Marketing Officer für Körber Supply Chain. ?Unsere neue Tagline –Conquer supply chain complexity– verkörpert das einzigartige Angebot, das wir unseren Kunden und der Branche bieten. Unseren Untersuchungen zufolge sind bisher mehr als 90 Prozent der Supply-Chain-Experten noch nicht in der Lage, mit der heutigen Komplexität umzugehen. Einstige Bedenken verwandeln wir in Erfolg für unsere Kunden ? heute und darüber hinaus?.

Das Geschäftsfeld Körber Supply Chain ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber. Vormals Körber Logistics Systems, umfasst es Aberle, Aberle Software, Cirrus Logistics, Cohesio Group, Consoveyo, DMLogic, HighJump, Inconso, Otimis, Langhammer, Riantics und Voiteq. Zu Körber zählen mehr als 2.300 interne Fachkräfte und fast 100 strategische Partner auf der ganzen Welt, die sich der Entwicklungen für die Logistik widmen. Infolgedessen haben Unternehmen Zugang zu einem einzigen Anbieter, um die heutigen Herausforderungen in der Lieferkette in Bezug auf Arbeit, Verbrauchererwartungen und die Einführung neuer und aufkommender Technologien zu einem strategischen Unterscheidungsmerkmal zu machen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat Körber bereits mit Tausenden von Unternehmen weltweit Erfolge erzielt.

Die Geschäftsfelder Körber Digital, Pharma und Tissue folgen der markenstrategischen Neuausrichtung auf die Marke Körber ebenfalls.

Mehr unter www.koerber-supplychain.com und www.koerber.com

?

Über Voiteq

Voiteq mit Hauptsitz in Blackpool, Großbritannien und Niederlassungen in Europa und Nordamerika, ist weltweit führender Anbieter für Sprach- und Auto-ID-Lösungen zur Optimierung von Intralogistik-Prozessen. Das Unternehmen bietet mit seiner Produktfamilie VoiceMan Optionen zur Optimierung branchenspezifischer Geschäftsabläufe. Zu den preisgekrönten Produkten zählen VoiceMan Warehouse Execution System (WES), der VoiceMan Screen-to-Voice sowie das SAP-zertifizierte VoiceMan Connect for SAP und VoiceMan Connect für andere WMS/ERP-Systeme. Alle Lösungen werden durch das ausgereifte Datananalyse-Tool Voice-Man Data Analysis unterstützt, welches die Transparenz der Aktivitäten ermöglicht. Voiteq hat Standorte in Nordamerika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Voiteq gehört dem Geschäftsbereich Software an und ist Teil des zum internationalen Technologiekonzern Körber gehörenden Geschäftsfelds Supply Chain.

Über das Körber Geschäftsfeld Supply Chain

Entlang der Supply Chain wachsen die Herausforderungen täglich. Körber bietet auf einzigartige Weise eine breite Palette bewährter End-to-End-Technologien für die Logistik ? für jede Unternehmensgröße, Geschäfts- oder Wachstumsstrategie. Das Leistungsangebot umfasst nicht nur Software, sondern auch Automatisierungslösungen, Voice, Robotik sowie Transportsysteme ? und vereint unter einem Dach das Know-how für die umfassende Systemintegration. Als globaler Partner begegnen wir den Herausforderungen von heute wie auch den sich stetig wandelnden Anforderungen in der Logistik. ?Conquer supply chain complexity? ? mit Körber. Das Geschäftsfeld Supply Chain ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber. Mehr unter www.koerber-supplychain.com

Über Körber

Wir sind Körber ? ein internationaler Technologiekonzern mit rund 10.000 Mitarbeitern, mehr als 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns: www.koerber.com