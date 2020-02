Weltweite Finanzmarkt-Community von IPC und sein Connexus-Cloud-Ökosystem jetzt auch auf Energiemärkten aktiv

IPC (

150077206&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710325-

),

ein führender globaler Anbieter von sicheren, regelkonformen Kommunikations- und

Netzwerklösungen für Finanzmarktteilnehmer, kündigt heute seinen Gang an die

European Energy Exchange (

1484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710325-1%26h

%3D98525484%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eex.com%252Fen%252F%26a%3DEuropean%2BE

) (EEX), die führende europäische

Strombörse, an. Die größten Finanzmarktinstitutionen der Welt verlassen sich

beim Handel, bei der Auftragserteilung, der Bereitstellung von Marktdaten und

beim Zugang zu einflussreichen Handelsplätzen, wie der EEX, auf die

Connexus-Cloud-Plattform von IPC. Die EEX stellt mittlerweile den Zugang zum

größten Strommarkt der Welt bereit, allerdings ist sie weit mehr als eine bloße

Plattform für den Handel mit Strom, nicht zuletzt, weil eine fortlaufende

Diversifikation die EEX Group zum Betreiber einer globalen Warenbörse gemacht

hat.

“Vermutlich gibt es keinen komplexeren Markt als den für Energie”, so Jeffrey

Britell, Senior Vice President des Bereichs Global Network Services bei IPC.

“Das fängt bei der weltweiten Bandbreite bei der Stromerzeugung und beim Handel

damit an und reicht bis zu den erfreulichen Fortschritten, die wir in den

vergangenen Jahren im Hinblick auf –smarte– Energie, wie etwa Solar- und

Windkraft, erlebt haben, und daher ist es ein Muss, unseren Kunden Zugang zu den

beherrschenden Handelsplätzen für Energie zu verschaffen. Und die European

Energy Exchange ist zweifellos einer der weltweit wichtigsten Handelsplätze für

Energie.”

Die in Leipzig, Deutschland, ansässige EEX Group konnte 2019 im dritten Jahr in

Folge ihre Stellung als weltweit wichtigster Börsenbetreiber im Bereich

Energiehandel behaupten, wobei sie gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 30

Prozent verzeichnen konnte. Beim weltweiten Energieverbrauch wird insgesamt ein

fortgesetzter Anstieg auf 650 Millionen Terajoule bis zum Jahr 2035

vorausgesagt.*

Bei Connexus Cloud von IPC handelt es sich um eine unvergleichbare private,

sichere Cloud-Lösung für die globalen Finanzmärkte. Indem es private und hybride

Clouds anbietet und einbindet und indem es einen sicheren Zugang zu über 550

öffentlichen Clouds ermöglicht, macht Connexus Cloud den Einsatz von

Clouddiensten für den sicheren, hochleistungsfähigen Austausch von Daten und

sprachlicher Kommunikation möglich. Dazu gehören auch verbesserte Leistungen für

Blockchain-Technologie, Marktdaten und Transaktionen. Die Multi-Cloud-Plattform

Connexus Cloud verbindet die globalen Kapitalmärkte mit Firmen die verkaufen und

kaufen, Inter-Dealer-Brokern, Beschaffungsquellen für liquide Mittel,

Energieunternehmen, Komplettanbietern von Dienstleistungen für den Handel und

Anbietern von Marktdaten sowie Clearing- und Settlement-Unternehmen. Diese sind

innerhalb eines Ökosystems aus mehr als 6.600 Kapitalmarktteilnehmern in 750

Städten in über 60 Ländern rund um den Globus miteinander vernetzt.

Informationen zu IPC

IPC ist ein führender Technologie- und Serviceanbieter im Dienst der globalen

Finanzmärkte. Wir helfen unseren Kunden, Veränderungen frühzeitig zu erkennen

und Probleme zu lösen, und setzen mit unserer Branchenexpertise, erstklassigen

Dienstleistungen und umfassenden Technologielösungen Maßstäbe. Dank seines

kundenorientierten Bewusstseins vereint IPC eines der größten und vielfältigsten

globalen Finanz-Ökosysteme, das eine große Bandbreite von Anlageklassen und

Marktteilnehmern abdeckt. Als Wegbereiter dieses Ökosystems ermöglicht es IPC

der Community zu interagieren, zu handeln und auf Marktveränderungen und

Herausforderungen zu reagieren – wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um

ihre Sicherheit, Produktivität, Compliance und Vernetzung zu unterstützen.

Erfahren Sie mehr unter ipc.com (

=20784649&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710325-

1%26h%3D320016006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ipc.com%252F%26a%3Dipc.com&a=ipc

.com) und folgen Sie uns auf LinkedIn (

25-1&h=3685511510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D

2710325-1%26h%3D46759012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%

) und Twitter (

link/?t=0&l=de&o=2710325-1&h=2955099994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710325-1%26h%3D4105467762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitt

) (@IPC_Systems_Inc).

* McKinsey-Report:

d%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202019/McKinsey-Energy-Insi

ghts-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich

möglicherweise um zukunftsgerichtete Aussagen. Jedwede zukunftsgerichtete

Aussage beruht auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und

Voraussagen und kann bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten

beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jeglichen

zukünftigen Ergebnissen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebracht werden oder in diesen implizit enthalten sind, abweichen.

Pressekontakte:

Patrick Chambeau Drew Pierson

IPC Systems, Inc. Finn Partners for IPC

+33 (1) 55 82 91 50 +1 212 529 4810

Patrick.Chambeau@ipc.com Drew.Pierson@finnpartners.com

Terri Bloore Raewyn McBain

Finn Partners für IPC Pink Tiger Media für IPC

+44 207 017 8422 +852 9765 9275

Terri.Bloore@finnpartners.com Raewyn.McBain@pinktigermedia.com

