Weltwirtschaft stagniert! Börsen droht schwächste Woche seit 2008

Angst & Schrecken dominieren das Geschehen an den weltweiten Finanzmärkten. Das Coronavirus treibt die Angst vor einer Rezession weiter an. Die Märkte reagieren dementsprechend mit spürbaren Kursverlusten. Dabei ist eine Negativ-Performance zu beobachten, die dem des Börsencrashs 2008 ähnelt. Im November 2008 stand, innerhalb einer Woche, ein sattes Minus von 9,8% zu buche. Aktuell ist in dieser Woche ein Minus von 8,9% zu erwarten. Es bleibt abzuwarten wann sich die Märkte erholen.