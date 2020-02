Wenn Business und IT eins werden: Matrix42 Experience Days 2020 in Österreich

Wien, 3. Februar 2020 – Bewährtes Format, aber neue Themen: Matrix42 veranstaltet am 5. März in Salzburg wieder ihre erfolgreiche Roadshow “Experience Days”. Das Motto in diesem Jahr: Get IT Balanced – wenn Business und IT eins werden.

Mehr Geräte, mehr Apps und mehr Daten – die Digitalisierung eröffnet immer neuere Möglichkeiten, um noch schneller und produktiver zu arbeiten. Daher stehen auf der Agenda des Experience Days vor allem Themen wie Künstliche Intelligenz durch Chatbots, Cloud Transformation im Geräte- und Software Asset Management sowie Collaboration Tools. So werden vormittags Matrix42 Mitarbeiter und externe Experten ihr Wissen zu den folgenden Themen weitergeben:

-Live Demo: Mit einem intelligenten Arbeitsplatz das volle Potenzial Ihrer Teams ausschöpfen

-Kundenvortrag: Die Geschichte der Stiegl Brauerei zu Salzburg

-Kundenvortrag: IT Services reloaded

-Menschen lesen und überzeugen: Was wir vom FBI über Menschenkenntnis lernen können

-Live Hacking – wie schnell ist dein Smartphone gehackt?

Am Nachmittag können die Besucher verschiedene Vorträge und Workshops aus drei verschiedenen Schwerpunkten besuchen.

Thementrack I und II: Neues zu Matrix42 Software und Strategie

Thementrack III: Hands-on Labs zur neuen Public API, UUX und Device Control

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.matrix42.com/de/experience-days-2020/