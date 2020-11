Wenn die Tür zufällt, wenn der Schlüssel abbricht, wenn die Autotür klemmt ? Schlüsseldienst München mit Festpreisgarantie hilft schnell

Zugegebenermaßen: Es ist schon unangenehm, wenn man vor verschlossener Tür steht und nicht in die eigenen Räumlichkeiten gelangt. Oder, wenn man es besonders eilig hat und das Autoschloss macht Probleme, sodass man nicht einfach losfahren kann. Aber, es muss kein Ärgernis daraus werden, wenn man einen Schlüsseldienst parat hat, der schnell zur Stelle ist, sachgerecht und seriös arbeitet und nicht zuletzt bei äußerst guter Qualität mit fairen Konditionen punktet.

Schlüsseldienst München öffnet jedes Schloss sachgerecht, günstig und schnell

Die kompetenten Fachleute von Schlüsseldienst München sind bestens dafür geschult, jedes Schloss sachgerecht zu öffnen. Das gilt nicht nur für die Haustür oder Wohnungstür, sondern auch das Autoschloss, den Tresor oder Waffenschrank. Es nicht nötig, selbst zu versuchen, Schlösser zu öffnen. Meist ist der Schaden dadurch höher als der Nutzen einer vermeintlichen Ersparnis. Zerkratzte Beschläge oder noch schlimmere Beschädigungen müssen nicht sein. Die freundlichen Monteure von Schlüsseldienst München sind in der Lage, eine zugezogene Tür beschädigungsfrei zu öffnen. Sie arbeiten nur mit qualitativ hochwertigen Materialien und modernstem Werkzeug. Trotzdem sind die Kunden und Kundinnen oft positiv überrascht über die faire und günstige Preisgestaltung.

Günstige Preise mit Festpreisgarantie all inklusive sind auch bei bester Qualität machbar

Wer vor unangenehmen Überraschungen gefeit sein will, auf seiner Rechnung nach erbrachter Leistung keine Aufschläge sehen möchte, auch kein Kleingedrucktes, ist mit der ?Festpreisgarantie all inklusive? bestens beraten. Alle Servicedienstleistungen fallen bei Schlüsseldienst München unter diese Festpreisgarantie. Diese garantiert, dass die Preise immer transparent sind und nachlesbar. Außerdem beinhaltet die Festpreisgarantie alle Eventualitäten. Es fallen im Nachhinein keine weiteren Kosten an, die sich veranschlagen würden: keine extra Materialkosten, keine Anfahrtskosten, keine Mehrwertsteuer oder sonst üblichen Zusätzen. Eine Sorge weniger.

Die Leistungen einer Einbruchschutzfirma beinhalten noch mehr, als Schlossöffnungen

Als Einbruchschutzfirma kann Schlüsseldienst München für Kunden und Kundinnen natürlich noch weitaus mehr leisten, als jede Art von Schloss zu öffnen. Dazu gehört zum Beispiel der Schließzylindereinbau und Schließzylinderaustausch, Schlosswechsel, Schließanlagen, die Schadensreparatur nach Einbrüchen, die Sicherung von Räumlichkeiten durch Haupttürsicherung, Nebentürsicherung, beispielsweise durch effektive Querriegel/Panzerriegel, Fenstersicherung, Balkonsicherung oder Terrassensicherung. Kunden und Kundinnen können sich durch kompetente, individuelle Sicherheitsberatung darüber informieren, wie das Zuhause, das Büro oder das Unternehmen bestmöglich abgesichert werden kann. Die Beratung ist unverbindlich und findet direkt in den Räumen statt, die zu sichern sind. Ein Termin ist schnell gemacht und auch die praktische Umsetzung der theoretischen Absprachen ist schnell möglich. Lange Wartezeiten entfallen, weil die entsprechende Technik hier zum festen Bestand gehört.

Tipp: Wer noch überholte Schlösser nutzt, kann im Schadensfall böse überrascht werden, wenn die Versicherung dies nicht akzeptiert. Schlüsseldienst München arbeitet mit neuester Technik, die im Versicherungsfall alle Standards erfüllt.

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.