Wenn man sich selbst ausgesperrt hat, nichtärgern – Schlüsseldienst München, Türöffnungen schnell, seriös und kompetent

Folgende und ähnliche Szenen haben wir fast alle schon einmal durchlebt: Da haben wir einen wunderschönen Abend verbracht, es ist spät geworden, wir sind müde und wollen eigentlich nur noch in unser wartendes Bett ? wir stehen vor der Wohnungstür, der Schlüssel findet sich plötzlich nicht, weder in der Hosentasche, noch in dem Fach der Handtasche, wo er sonst doch immer parat liegt. Wir schauen noch einmal durch, es ändert sich nichts, der Schlüssel ist verloren. Haben wir ihn überhaupt mitgenommen? Ist er vielleicht sogar gestohlen worden? Wir wollen eigentlich schlafen. Es nützt alles nichts. Wir müssen jetzt einen Schlüsseldienst beauftragen, wenn wir nicht mittels brachialer Gewalt die Tür selbst aufbrechen wollen. Die Nachbarn schlafen, eine neue Tür würde nur Extrakosten verursachen ? besser doch den Schlüsseldienst beauftragen.

Türöffnungen, Schlossöffnungen jeder Art in München und Umgebung schnell, günstig und fachgerecht

Schlüsseldienst München ist eine Einbruchschutzfirma, die im Notfall schnell zur Stelle ist, wenn sie gebraucht wird ? ein freundliches Team kompetenter Facharbeiter, auf die man sich immer verlassen kann. Mit Liebe und Leidenschaft wird seit einem Vierteljahrhundert jedes Schloss geöffnet, sei es die Wohnungstür, die Autotür, der Briefkasten, der Tresor oder der Waffenschrank. Der Beruf wird nie langweilig, man trifft die verschiedensten Menschen und es ist erfüllend, wenn das sorgenvolle Gesicht, mit dem die Monteure erwartet werden, plötzlich zum Strahlen wechselt, wenn die Tür, der Tresor oder das Garagentor wieder geöffnet ist. Zur Freude der Kunden und Kundinnen arbeitet das Team ohne Vermittlungsagenturen und kann daher besonders schnell zur Stelle sein, wenn es nötig ist. Durch den persönlichen Kundenkontakt erfahren Wartende auch sofort, wenn der Monteur vielleicht ein paar Minuten später kommen sollte, wenn er unverhofft plötzlich im Stau stecken bleibt. Unnötiges Warten muss hier nicht sein. Wer überhaupt keine Zeit hat, weil er vielleicht in Eile ist, die Kinder müssen in den Kindergarten und der Chef ist schon Büro, kann einfach einen Termin vereinbaren und sich bis dahin ganz entspannt zurücklehnen. Pünktlich steht der Monteur zur vereinbarten Zeit vor der Tür, wenn der Kunde oder die Kundin ihn bestellt hat und einer schnellen Öffnung steht jetzt nichts mehr im Wege.

Faire Preise sind für Schlüsseldienst München Ehrensache

Hier gilt noch für jede Servicedienstleistung das Festpreisprinzip: ?Festpreis all inklusive?. Das bedeutet, dass alle Dienstleistungen immer zu dem Preis erledigt werden, der auf der Homepage nachzulesen ist, ohne dass Aufschläge hinzukommen würden. Auf der Rechnung tauchen deshalb keine Mehrkosten auf, nicht für Anfahrtswege, Monteurkosten, Mehrwertsteuer, extra Materialkosten, Vermittlungsgebühren etc. Da die Preise überaus günstig sind, hat sich Schlüsseldienst München eine treue Stammkundschaft geschaffen, die auch bei den weiteren Serviceangeboten immer wieder auf die Firma zurückgreift. Auch die positiven Kritiken sprechen hier für sich.

Ein breites Serviceangebot, dass über den einfachen Schlüsseldienst hinausgeht, gehört zum Standard von Schlüsseldienst München

Zum Standardangebot gehört beispielsweise die Sofortreparatur defekter Mechanik, Sicherheitstechnik, Schließanlagen, Sicherung von Türen, Fenstern, Terrassen, Schlosswechsel, Einsteckschlosswechsel, Schließzylinder Einbau/Austausch (auch mit Sicherheitskarte), Querriegel/Panzerriegel/Balkenschlösser und Einbruchschadenbeseitigung.

Die Experten im Bereich Sicherheitstechnik und Einbruchschutz vom Schlüsseldienst München beraten ihre Kunden und Kundinnen ganz persönlich und unverbindlich. Sie besprechen direkt vor Ort, wo Schwachstellen in puncto Sicherheit vorhanden sind, welcher Schutz mit auch einfachen Mitteln zeitgemäß ist und vor unerwünschten Zugriffen schützt. Das Hauptaugenmerk liegt immer darauf, schnell und kostengünstig für Sicherheit zu sorgen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.