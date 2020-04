Wer bist Du, Papa? – Der lange Weg zu mir

Da er kaum Infos über seinen Vater hatte, machte sich der Autor Otto W. Bringer auf die Suche. Er wollte sich ein Bild über ihn machen, erfahren, was er gedacht, gefühlt und geliebt hatte. Wie sein beruflicher Alltag aussah. Bringer blieb nur ein einziges Bild von seinem Vater, welches er zufällig beim Aufräumen entdeckt hatte. Seine Erinnerung an ihn war verschwommen. Er wusste lediglich, dass sein Vater in den Jahren 1915 und 1916 als Soldat in Riga gedient hatte. Aber war er an der Zerstörung der Stadt und der Verhaftung von Juden beteiligt?

In “Wer bist Du, Papa?” begleiten wir den Autor Otto W. Bringer auf eine packende und emotionale Suche nach der Vaterfigur. Im Mittelpunkt von Bringers Streben nach Wahrheit und Wissen oszilliert stets die Frage, welche Rolle der eigene Vater in den Weltkriegen spielte und wie mit einem möglichen Wissen umzugehen sei.

Neben seiner Tätigkeit als Autor fotografiert Otto W. Bringer leidenschaftlich gerne. Zudem ist er als Bildhauer tätig und spielt Klavier. Während seiner beruflichen Laufbahn war er Inhaber einer Agentur für Kommunikation und dozierte an der Akademie für Marketing-Kommunikation in Köln. Seine freien Stunden nutzt er seit jeher für das Schreiben von Versen. Bringers Schreibstil ist narrativ und zu seinen Themen gehören Liebe und alles Schöne dieser Welt.

"Wer bist Du, Papa?" von Otto W. Bringer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-5077-7 zu bestellen.

