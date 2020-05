Wer bist Du, Papa? – “Warum hast Du mich nie umarmt? Nie gesagt, was Du denkst, fühlst. Ob Du ein Nazi bist.”

Je mehr der Autor darüber nachsinnt, macht es ihn unglücklich, dass er praktisch nichts wusste über seinen Vater. In seiner Familie herrschte eine Art Schweigekartell. Kinder hatten sowieso nicht zu fragen, nur Pflichten erfüllen. Kindheit und Jugend verliefen wie unter Zwang. Flakhelfer und Soldat musste er sein und nicht wissen warum. Verheiratet, drei Kinder und älter geworden werden alte Fragen wieder aktuell. Erinnert sich, sein Vater war im ersten Weltkrieg in Riga, der Hauptstadt Lettlands. Sagt sich, vielleicht erfahre ich dort, warum mein Vater so war, wie ich ihn kennengelernt. Es muss doch Gründe geben, warum er so verschlossen war. Gedanken und Gefühle nie geäußert. Nie seine Meinung über die Nazis gesagt. Ein Riese von Gestalt und doch nur ein kleiner Beamter. Nie hat er mich umarmt, gelobt, ermuntert. In Riga muss ich es herausfinden. Vielleicht lebt noch ein Zeitzeuge oder ein Dokument, das Aufschluss gibt über das grausame Verhalten der Deutschen 1915. Auf der langen Fahrt dorthin Zeit genug, nachzudenken. Erinnern, kombinieren und hoffen. Es bleibt nicht aus, dass ich mich selber befragen muss. Zu der Erkenntnis gekommen, ich bin nicht viel anders als mein Papa. Egoistisch, verschlossen wie er. Eine Frau nach ihrem Tod mehr geliebt als vorher. Es war ein langer Weg, über Papa zu mir zu kommen. 1476 Eisenbahn-Kilometer und vierzig Jahre wechselvollen Lebens.

