Wer digitalisiert Deutschland? Bewerbungsphase des DIGITAL LEADER AWARD ist gestartet

+++ Über 370 Bewerbungen, über 1.000 Teilnehmer seit

2016: Führende deutsche Auszeichnung für Digital Leadership startet die

Bewerbungsphase für den DLA 2020

+++ Gesucht und prämiert werden mutige, innovative und vor allem relevante

Digitalisierungsprojekte von Unternehmen, Verbänden und Institutionen – und

deren Teams dahinter

Die führende Auszeichnung für Digital Leadership in Deutschland, der DIGITAL

LEADER AWARD, sucht ab sofort die Preisträger für das Jahr 2020: Die gemeinsame

Initiative von NTT Germany und IDG Germany fordert bis zum 02. März Unternehmen

aller Branchen und Größen, aber auch Ministerien, Verbände oder NGOs, zur

Einreichung ihrer Top-Strategien für digitale Transformation und Digital

Leadership auf. Eine Teilnahme lohnt sich. Denn es geht nicht nur um die

Prämierung der besten deutschen Digitalisierungserfolge und um die damit

einhergehende Reputation, Sichtbarkeit und mediale Präsenz der

Mutmacherprojekte, sondern auch um die Vernetzung von und mit anderen digitalen

Vordenkern: Rund um den Award werden die Bewerber – so sie es denn wünschen –

untereinander in Kontakt gebracht. So entstehen wertvolle Einblicke in die

Erfahrungen und Projekte anderer. Vergeben wird der DIGITAL LEADER AWARD 2020

wie gehabt bewusst in nur wenigen Kategorien. Über die Gewinner in den Bereichen

“Strategy”, “Project”, “Culture” und “Society” urteilt eine namhaft besetzte

Jury aus Wirtschaft, Forschung, Medien und Technologie. Interessierte bewerben

sich ab sofort digital unter https://www.digital-leader-award.de/.

Über alle Kategorien hinweg sucht der bekannteste deutsche Award für Digitale

Transformation “100 Prozent Digital Leadership”: Der Preis kürt Anwender, die

Bestehendes in Frage stellen und dadurch digitale Transformation messbar

umsetzen und voranbringen. Bewertet werden relevante Erfolgsfaktoren wie Digital

Leadership und Innovationskultur, Methodik und Technologie, aber eben auch

messbare Aspekte wie wirtschaftlicher Erfolg oder Beiträge zur Nachhaltigkeit.

Die Details zu den Kategorien sowie den Bewertungsgrundsätzen der Jury sind

online auf der Website des DIGITAL LEADER AWARD notiert. Im Juni 2020 werden im

Rahmen einer großen Netzwerkveranstaltung und Technologiekonferenz, im Rahmen

einer großen Technologiekonferenz, die Preisträger gekürt. Kandidaten und

Teilnehmer profitieren also nicht nur im Falle des Gewinns oder einer Short List

Nominierung, sondern in jedem Fall – durch den Austausch und das hochkarätige

Netzwerk sowie zahlreicher Kontaktpunkte rund um den Award.

Kai Grunwitz, CEO von NTT Germany: “Digitalisierung gewinnt. Als global

agierender, führender ICT-Dienstleister wissen wir, dass es in Deutschland

bereits unzählige, zukunftsweisende und mutige Digitalisierungsprojekte gibt.

Wir sehen jedoch auch, dass Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin

hohen Bedarf an konsequenter Digitalisierung hat. Eine öffentliche, über

positive Beispiele geführte Debatte bringt die Digitalisierung von Unternehmen

und Gesellschaft voran. Aus diesem Grund engagieren wir uns als einer der

Initiatoren der DIGITAL LEADER AWARDS. Wir geben Deutschlands digitalen

Vordenkern und Mutmachern nicht nur eine Bühne, sondern vernetzen die Projekte

untereinander. Dadurch machen wir den Fortschritt, sowie das enorme Potenzial

der Digitalisierung hierzulande sichtbar und bieten ihr einen Hebel.”

Stefan Huegel, Chief Product Officer bei IDG Germany, ergänzt: “Wir suchen

diejenigen, die den digitalen Wandel treiben, ihre Organisationen nachhaltig

verändern. Die scheinbar überholte Regeln und Prozesse bewusst und mutig in

Frage stellen, und so die digitale Zukunft ihrer Unternehmen, von Verbänden oder

Institutionen in die Hand nehmen. Wir wollen nicht nur die besten

Digital-Stories prämieren, sondern auch die Leader und Teams hinter den

Geschichten zusammenbringen.”

Der DIGITAL LEADER AWARD zeichnet seit 2016 branchenübergreifend Projekte sowie

die dahinterstehenden Teams und Leader aus. Aus rund 400 Bewerbungen und knapp

1.000 Teilnehmern wählte die Jury bis heute 32 Gewinner aus. Zu ihnen gehörten

beispielsweise Kärcher, Heidelberger Druckmaschinen, Lufthansa, Vorwerk,

Continental, das BAMF, Springer, Daimler oder Bayer.

Über den DIGITAL LEADER AWARD

Seit 2016 engagieren sich NTT Germany und IDG Business Media als Initiatoren für

die Durchführung des DIGITAL LEADER AWARDS, der Teil der sog. DIGITAL LEADER

INITIATIVE ist. Ziel der beiden Initiatoren ist es, mit dem Award und der

begleitenden Öffentlichkeitsarbeit einen positiven Impuls für Deutschlands

Digitalisierung zu geben. Seit der ersten Auflage des DLA im Jahr 2016 ist rund

um den Award und die Initiative eine Community von weit über 500 Unternehmen,

Verbänden, Marken und Institutionen entstanden, die miteinander vernetzt sind

und so voneinander lernen und profitieren können.

Über IDG Deutschland

Die IDG Communications Media AG in München ist eine Tochtergesellschaft der 1964

gegründeten International Data Group (IDG) mit Hauptsitz in Boston. Unter dem

Dach der AG agieren die IDG Business Media GmbH, IDG Tech Media GmbH und IDG

TechNetwork GmbH, das Marktforschungsunternehmen IDC Central Europe GmbH sowie

der Messeveranstalter IDG World Expo GmbH als eigenständige Unternehmen. Das von

Patrick J. McGovern gegründete Unternehmen startete 1967 das legendäre Fachblatt

COMPUTERWORLD und schrieb damit Medien-Geschichte. Der Deutschlandableger

COMPUTERWOCHE ging 1974 an den Start. Zum deutschsprachigen IDG-Portfolio

gehören die Medienmarken COMPUTERWOCHE, ChannelPartner, CIO, PC-Welt, Macwelt,

TechNuggets und Bizrupt. Heute zählt IDG mit über 13.000 Beschäftigten und einer

Präsenz in 97 Ländern zu den führenden Medien- und Informations-Anbietern in der

IT-Branche. IDG ist führend in den Bereichen Technology Media, Data sowie Custom

und Corporate Services. Auf diesen Kernkompetenzfeldern ist IDG mit seinen

Medienmarken und Events crossmedial für IT-Entscheider, Line-of-Business

Manager, IT-Professionals sowie Tech Enthusiasts präsent. Darüber hinaus bietet

die IDG Communications Media AG mit der IT-Dialogmarketing-Plattform IDG Connect

und dem Online-Werbenetzwerk IDG TechNetwork crossmediale Vermarktungslösungen

sowie Marketing Services in den Bereichen Research, Native Advertising, Social

Media, Mobile, Custom Content und Leadership Executive Trainings.

