WER oder WAS IST eigentlich MEIN oder DIESER –Finanz-TYP– bzw. –Versicherungs-MENSCH–?

In seinem Buch “WER oder WAS IST eigentlich MEIN oder DIESER –Finanz-TYP– bzw. –Versicherungs-MENSCH–?” untersucht Felix Dorendorf die Vertriebstätigkeiten in der Finanz- und Versicherungsbranche, wobei er seinen Fokus auf die des (Handels-)Vertreters (Commercial Agent) legt.

Die deutsche Finanz- und Versicherungsbranche ist ein echtes Haifischbecken, in dem die Unternehmen jährlich Unsummen für ihre Produkte ausgeben. Beworben werden zum Beispiel Versicherungen für den Schutz der Gesundheit, von Gegenständen oder auch Geldanlagen und Altersvorsorgen. Die Produkte und Tarife im Detail zu vergleichen ist dabei nicht immer leicht und in jedem Fall mit einem gewissen Aufwand verbunden. Zudem haben die Verbraucher erfahrungsgemäß eher ein geringes Interesse an der Auseinandersetzung mit diesen Themen. Aus diesem Grund vertrauen sich viele Menschen einem persönlichen Berater an, der sie mit erweiterten Informationen versorgt und die entsprechenden Produkte vermittelt.

Das Buch “WER oder WAS IST eigentlich MEIN oder DIESER “Finanz-TYP” bzw. “Versicherungs-MENSCH”?” von Felix Dorendorf stellt den Berater, auch Commercial Agent oder Handelsvertreter genannt, in den Fokus. In den drei Hauptkapiteln werden der Beruf und seine Tätigkeitsfelder genau unter die Lupe genommen. Zudem geht der Autor auf Rechte und Pflichten des Beraters sowie auf das Thema Provisionszahlungen ein.

“WER oder WAS IST eigentlich MEIN oder DIESER “Finanz-TYP” bzw. “Versicherungs-MENSCH”?” von Felix Dorendorf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9211-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de