Wer werden die nächsten Sieger sein-

Ob der digitale Assistent für Krankenhaushygiene (GWA Hygiene/NosoEx) oder rutschfeste Schienbeinschoner für Fußballer (Panthergrip) ? Gewinner*innen des landesweiten Ideenwettbewerbes inspired haben wegweisende Projekte und Produkte auf den Markt gebracht. In Erinnerung ist vielen Hannes Mirow mit Panthergrip geblieben, der sich?2018?als Zweitplatzierter im lokalen Wettbewerb in Stralsund und als Erstplatzierter im Landeswettbewerb ?hervortun konnte, um später seine Idee dem deutschen Fernsehpublikum in ?Die Höhle der Löwen? vorzustellen und mit seiner Gründungsidee durchzustarten. Und die nächsten Innovator*innen stehen in den Startlöchern.

Von KI für die Klinik bis zum exquisiten?Kaffee beim Camping

Im quasi Vorentscheid, dem lokalen Wettbewerb von inspired an der Hochschule Stralsund, werden am Donnerstag in einer digitalen Veranstaltung die nächsten beiden Sieger*innen gesucht, die sich im Landeswettbewerb am 30. Juni in Stralsund beweisen können. ?Wir freuen uns sehr, dass die im Vorfeld von unserer Jury ausgewählten zehn besten Teams ihre Ideen präsentieren dürfen?, sagt Marie Büchler, Projektmitarbeiterin für inspired an der Hochschule Stralsund. Und es seien vielversprechende Ansätze darunter ? von KI basierten Lösungen zur Entlastung medizinischen Personals über eine leicht bedienbare Outdoor-Konstruktion, um den Campingaufenthalt nicht ohne Kaffeebohne durchführen zu müssen, bis hin zu nachhaltigen regenerativen Insellösungen für den Garten, damit keine Tomatenpflanze mehr der Trockenheit erliegt. Dieses Jahr gab es 20 Anmeldungen, 14 Teilnehmer*innen haben finale Ideenskizzen eingebracht. Das Spektrum reicht von digitalen Dienstleistungen über Produktentwicklungen bis hin zu einem hybriden Gastronomiekonzept.

Die virtuellen Tore öffnen sich für die Öffentlichkeit

Am Donnerstag werden die Studierenden ihre Projekte vorstellen. ?Von 13 bis 18.30?Uhr laufen die Pitches und die interne Jurysitzung?, erklärt die Projektmitarbeiterin von der Hochschule Stralsund, ?zur Prämierung werden die virtuellen Tore dann aber für die Öffentlichkeit geöffnet?. Von 19 bis 20.30 Uhr können alle Interessierten die Prämierung live verfolgen und heute schon die Zukunftsideen von morgen kennenlernen. Über einen Link können sie bequem von zuhause an der komplett digitalen Veranstaltung teilhaben. Prof. Dr. Oliver Lüth, Jurymitglied von der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der HOST, führt durch das Programm bis zur großen Verleihung. Die ersten drei Plätze sind mit 1500 Euro (gesponsert durch die Sparkasse Vorpommern), 1234 Euro (SMV ? Stralsunder Mittelstandsvereinigung e.V.) und 500 Euro (Brunel Service GmbH & Co. KG) dotiert. Dazu werden Sonderpreise ausgelobt.

Potenzial heben und vernetzen

Aus Marie Büchlers Sicht ist das Wichtigste am Wettbewerb aber gar nicht die Platzierung.??Unsere Motivation ist, die Studierenden für das Thema Gründung zu motivieren und zu sensibilisieren?, erklärt sie, ?und wenn wir das Potenzial erstmal heben, dann wollen wir es auch weiterentwickeln.? Ob über die Gründungsinitiative StartUP NORD?OST? oder die Unternehmerschaft ? die Studierenden der HOST können sich zielführend vernetzen, um mit ihren Ideen und guten Förderern Zukunft zu gestalten.

inspired – Der Ideenwettbewerb. In MV. Ist ein Verbundprojekt?der Universitäten Greifswald und Rostock, der Hochschulen Neubrandenburg, Stralsund und Wismar, der Fachhochschule des Mittelstands, und verschiedener außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Der Landeswettbewerb steht unter der Trägerschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.

Der Link zur Prämierung:

DO, 17.06.2021

19:00 ? 20:30 Uhr

https://zoom.us/j/98616845145?pwd=TzFDMjRjZjdreThqK2ljNDdDVTdjdz09

Der Ideenwettbewerb:

Ideenwettbewerb – Hochschule Stralsund (hochschule-stralsund.de)

„inspired“ Der Ideenwettbewerb. In MV. | Alle Informationen auf einen Blick (ideenwettbewerb-mv.de)

