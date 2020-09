Werbeagentur Minotaurus gibt Website von Konzert Hofner frischen Wind

Die Kölner Agentur für Marketing und Kreativität Minotaurus hat in den vergangenen drei Monaten die Website des Kölner Veranstalters Konzert Hofner komplett überarbeitet und dabei neue technische und grafische Standards für die Branche gesetzt.Die Aktivitäten bei Hofner gehen trotz der Pandemie weiter und so wurde Minotaurus mit der Neugestaltung der Website beauftragt. Der Kölner Karnevalsveranstalter wünschte sich eine zeitgemäße Webpräsenz für alle Endgeräte, die die Marke verstärkt ins Rampenlicht rückt. Man sollte wissen, welcher Veranstalter hinter den großen Events wie Lachende Kölnarena, 11. im 11. und anderen Traditionsveranstaltungen steht. Außerdem sollte die Seite wartungsarm sein, sodass sie mit einem Minimalaufwand sehr einfach gepflegt werden kann.Dazu hat Minotaurus ein ?geführtes CMS? entwickelt, was die Wartungsarbeiten deutlich beschleunigt und erleichtert.“Als Traditionsunternehmen freuen uns, in Minotaurus einen jungen, aufstrebenden, wertschätzenden Partner gefunden zu haben. Unsere Anforderungen wurden in voller Gänze erfüllt,? sagt Eberhard Bauer-Hofner, geschäftsführender Gesellschafter von Konzert Hofner.Auch die Nutzer sollten ein neues und intuitives Erlebnis beim Besuch der Webseite haben.Die neue www.Konzert-Hofner.com Seite ist somit sehr barrierearm geworden und kann von allen Generationen ganz einfach genutzt werden.Minotaurus hat eine Menge kreative Maßnahmen und Ideen in die Webseite einfließen lassen, damit die Nutzer einen einfachen Zugang und ein angenehmes Erlebnis beim Besuch der Seite haben. ?Es ist immer wieder großartig, alle Einzelteile genau so zusammenzufügen, dass es für den Nutzer so wirkt, als hätte es nie anders sein sollen, als wäre alles sprichwörtlich aus einem Guss. Wir freuen uns, dass ein Kölner Traditionsunternehmen so mit der Zeit geht und uns das Projekt anvertraut hat?, sagt Sascha Blum, Geschäftsführer von Minotaurus.Minotaurus und Konzert Hofner arbeiten seit 2018 zusammen und präsentieren am 1. September 2020 online das erste große gemeinsame Web-Projekt.