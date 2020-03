Werbeflaggen individuell online bestellen

Flagge zeigen mit Werbeflaggen von beachflags.de

Flaggen vermitteln individuelle Werbebotschaften

Der Mensch nimmt bis zu 70% aller Informationen über den Sehsinn auf. Visuelle Botschaften spielen deshalb auch in der geschäftlichen Kommunikation eine sehr wichtige Rolle. Ein auffälliges Werbemittel kann die Kaufentscheidung der Kunden wesentlich beeinflussen. Werbeflaggen von beachflags. de vermitteln ihre Werbebotschaften weithin sichtbar. Sie sind individuell einsetzbar und in zahlreichen Varianten verfügbar.

Vielfalt und individuelle Formen

Flaggen und Banner ermöglichen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten

Für die Hochformatflagge wird standardmäßig in der rechteckigen Form verwendet. Daran hat sich das Auge des Betrachters gewöhnt. Umso interessanter ist für den Werbetreibenden eine Variation in der Darstellungsform. Neues und Ungewöhnliches fällt auf und lenkt den Blick in die gewünschte Richtung. Neben der standardmäßig verwendeten rechteckigen Form der Flagge stehen konkave und konvexe Formate zur Verfügung. Die „Haifischform“ mit ihrem typischen Design fällt besonders ins Auge.

Die Bannerflagge ist in der Regel fest mit der Flaggenstange verbunden. Sie widersteht auch einem kräftigen Wind an der Nordsee- oder Ostseeküste.

Backpack Banner eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz in der Fußgängerzone. Diese Variante wird mit einem kurzen Steg am Rücken der werbenden Person angebracht und werbewirksam in den Straßen herumgeführt. Bewegliche Werbung in dieser Form erfüllt ausgezeichnet ihre Wirkung als „Eyecatcher“. Stabile Autohalter lassen sich als eine weitere Variante in der mobilen Werbung einsetzen.

Ein fester Stand

Flaggen werden gehisst. Banner werden aufgestellt. Ob Hochformflagge oder Bannerflagge – ein stabiler Mast gehört dazu. Optionale werden kräftige Wandbefestigungen angeboten.

Zu beiden Formen gehört ein fester Stand. Bodenplatten sind breit und solide gebaut. Der flexible Kreuzständer bietet in einer speziellen Umgebung eine leichte, gefällige Erscheinung.

Hüllen schützen die Flagge gegen das Sonnenlicht und gegen ein raues Klima.

Praktisch gestaltete Tragetaschen erleichtern den Transport zwischen verschiedenen Standplätzen.

Originelle Hingucker fördern den Absatz

Als Material werden in der Regel Tuch oder Plastikplanen für die Flagge verwendet. Die Werbeindustrie hat Verfahren mit sehr guten Druckqualitäten für verschiedene Materialien und Designs entwickelt, denn ungewöhnlich Farben und auffällige Formen wecken beim Betrachter die Neugier. Auf diese Weise können Geschäfte oder Vereine zusätzlich auf sich aufmerksam machen.

Farben und Formen lösen Gefühle beim Betrachter aus. Mit einer geschickten Kombination der Stilelemente lässt sich über das Design die Werbebotschaft ausgezeichnet transportieren. Eine grafische Darstellung des angebotenen Produktes auf der Flagge kann den Kaufwunsch zusätzlich verstärken.

Flaggen als Werbeträger bieten zahlreiche Vorteile

Eine Fahne als Marketinginstrument können die kundenbezogenen Aktivitäten des Anbieters wesentlich unterstützen.

Eine Fahne erhöht die Aufmerksamkeit von Kunden und Interessenten. Dieser Effekt kann als eine kostengünstige Ergänzung der gesamten Mittel zur Absatzförderung genutzt werden.

In der Außenwirkung lässt sich das Erscheinungsbild des Unternehmens und seiner Produkte durch kreative Muster, Formate und die Formatwahl werbewirksam präsentieren.

Online Gestaltungsmöglichkeiten erlauben dem Werbetreibenden ein breites Spektrum in der kreativen Gestaltung. Das Layout ist kostenlos. Der Besteller wird in der Gestaltung seines Produktes online durch die Arbeitsschritte geführt.

Die praktische Umsetzung des Werbemediums ist vor Ort einfach zu handhaben.

Der Kostenrahmen ist in der Regel überschaubar.

Mit Fahnen und Bannerflaggen lassen sich die Kaufentscheidungen der jeweiligen Zielgruppe gezielt auf das Produktangebot des Werbetreibenden richten.

Unter diesen Gesichtspunkten können Werbeflaggen als ein attraktives Marketing-Instrument zu günstigen Konditionen eingesetzt werden.