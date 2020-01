Werben um Fachkräfte: Deutsche Unternehmen haben Nachholbedarf

Was zeichnet unser Unternehmen als Arbeitgeber aus? Warum

sollten die besten Spezialisten ausgerechnet bei uns arbeiten? Immer mehr

Manager beschäftigen sich mit solchen Fragen. Denn in Zeiten von demografischem

Wandel und Fachkräfteknappheit müssen Unternehmen nicht mehr nur für ihre

Produkte werben, sondern auch für sich als Arbeitgeber. Eine internationale

Umfrage zum Thema Arbeitgebermarkenbildung, auch Employer Branding genannt,

zeigt jetzt: Deutsche Unternehmen hinken im weltweiten Vergleich hinterher, wenn

es darum geht, sich als Arbeitgeber in Szene zu setzen.

Für die aktuelle Studie hat die internationale Employer-Branding-Beratung

Universum, die zur Jobplattform StepStone gehört, 2019 rund 1.600 Marketing-,

HR- und Talent-Acquisition-Manager sowie Recruiting- und

Ressourcing-Professionals weltweit befragt, darunter 132 aus Deutschland.

Demnach hat das Thema Employer Branding zwar in jedem zweiten deutschen

Unternehmen (50 Prozent) hohe oder höchste Priorität in der Personalarbeit.

International betrachtet sind diese Werte allerdings unterdurchschnittlich. Bei

den 90 attraktivsten Arbeitgebern der Welt (WMAE*), die als Vorreiter im Bereich

Personalmarketing gelten, stehen Employer-Branding-Maßnahmen sogar bei 89

Prozent der Befragten weit oben auf der Prioritätenliste.

Weitere Ergebnisse aus dem “Employer Branding Now Report”, den Universum zum

vierten Mal in Folge veröffentlicht:

Viele Unternehmen wissen gar nicht, was sie als Arbeitgeber ausmacht

Voraussetzung für erfolgreiches Employer Branding ist es, zu wissen, wofür ein

Unternehmen als Arbeitgeber steht. Aktuell weiß jedoch nur jedes dritte

Unternehmen in Deutschland (32 Prozent) genau, wie es von Bewerbern und

Mitarbeitern wahrgenommen werden möchte. Weltweit hat dies bereits gut jedes

zweite Unternehmen (51 Prozent) festgelegt, bei den attraktivsten Arbeitgebern

der Welt sind es sogar drei von vier Unternehmen (76 Prozent).

Wettbewerb um Talente macht auch Top-Arbeitgebern zu schaffen

In den letzten Jahren hat die Fachkräftenachfrage in Deutschland immer wieder

neue Rekorde aufgestellt. Laut Studie planen 40 Prozent der deutschen

Employer-Branding-Experten, in den nächsten zwölf Monaten mehr neue Mitarbeiter

einzustellen als im Vorjahr. 62 Prozent von ihnen rechnen damit, dass die

Bedingungen fürs Recruiting in diesem Jahr schwieriger werden. Unter den

weltweit attraktivsten Arbeitgebern erwarten dies sogar 80 Prozent.

Etablierte Unternehmen konkurrieren mit Startups um Bewerber

Jeder zehnte Employer-Branding-Experte in Deutschland (10 Prozent) betrachtet

Startups als ernstzunehmende Konkurrenz beim Werben um Mitarbeiter. Weitere 46

Prozent sind zumindest etwas besorgt. Bei den internationalen Top-Arbeitgebern

ist die Sorge schon weitaus größer: 38 Prozent von ihnen gaben im Rahmen der

Studie an, dass Startups ihnen das Recruiting erschweren. “Selbst die

beliebtesten Arbeitgeber der Welt betrachten Startups mittlerweile als

ernsthafte Konkurrenz bei der Mitarbeitergewinnung”, sagt Tina Smetana, Country

Manager Germany bei Universum. “Wir beobachten, dass die Top-Player bereits

darauf reagieren, indem sie gegenüber potenziellen Bewerbern jene

Arbeitgeber-Eigenschaften betonen, die eigentlich mit Startups assoziiert

werden, z.B. ihre Innovationskraft oder das inspirierende Unternehmensziel.”

Arbeitgeber werben zunehmend mit sinnvollem Unternehmensziel

Für den Report wurden die Employer-Branding-Experten auch gefragt, welche

Argumente sie bei ihrer Arbeitgeberkommunikation in den Mittelpunkt stellen. Das

mit Abstand wichtigste Argument sowohl in Deutschland als auch bei den

beliebtesten Arbeitgebern weltweit ist demzufolge ein inspirierendes

Unternehmensziel. In den vergangenen vier Jahren hat dieser Aspekt sogar

deutlich an Beliebtheit zugelegt. “Hochqualifizierte und junge Fachkräfte legen

heute großen Wert darauf, dass ihre Arbeit Sinn macht und sie mit ihrer Arbeit

etwas bewirken können”, sagt Dr. Anastasia Hermann, Head of Research bei

StepStone. “Immer mehr Unternehmen erkennen das und heben in ihrer Kommunikation

mit potenziellen Bewerbern hervor, was ihre Mission ist und welchen Beitrag die

Mitarbeiter leisten können.”

Diversität gewinnt an Bedeutung: Top-Arbeitgeber sind Vorreiter

85 Prozent der weltweit attraktivsten Arbeitgeber gaben im Rahmen der Studie an,

dass Diversität im Recruiting für sie hohe Priorität hat. Diversität meint, dass

Unternehmen beim Recruiting darauf Acht geben, die personelle und soziale

Vielfalt in der Organisation sicherzustellen. “Die Global Player legen zunehmend

ihren Fokus auf Vielfalt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es in Folge

des zunehmenden Wettbewerbs nötig ist, vom Schema F abzuweichen und sich neuen

Zielgruppen zu öffnen. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen erkennen, dass

diverse Teams oft bessere Ergebnisse liefern”, sagt Smetana. In Deutschland

steht das Thema bei der Mehrheit noch nicht auf der Agenda: Nur 16 Prozent der

Personalmanager hierzulande messen dem Thema eine hohe Bedeutung bei.

*Über die WMAE:

Die weltweit attraktivsten Arbeitgeber (World–s Most Attractive Employers, kurz:

WMAE) umfassen die 90 attraktivsten Arbeitgeber in den zwölf führenden globalen

Volkswirtschaften: Frankreich, Italien, Deutschland, Kanada, Russland, Japan,

China, Indien, Südkorea, Brasilien, Großbritannien und die USA. Dazu zählen

unter anderem adidas, die BMW Group, Volkswagen, IBM und L–Oreal. Um sich für

die WMAE-Liste zu qualifizieren, müssen Arbeitgeber in mindestens sechs dieser

führenden Volkswirtschaften zu den Top-Arbeitgebern gehören, die in dem

weltweiten Student Survey von Universum ermittelt wurden. In der

Employer-Branding-Now-Studie analysiert Universum u.a. die

Employer-Branding-Strategien der attraktivsten Arbeitgeber und stellt die

Ergebnisse denen der anderen Befragten gegenüber. Ziel ist es, zu verstehen, was

Top-Arbeitgeber anders machen und wie aufstrebende Arbeitgebermarken von den

Best Practices der WMAE lernen können.

Über den Employer Branding Now Report von Universum:

Universum hat weltweit CEOs, Führungskräfte und Professionals im HR- und

Recruiting-Umfeld um ihre Meinung gebeten. Die gesammelten Informationen geben

einen Einblick in die aktuell dringendsten Themen im globalen Talentmanagement

und Employer Branding. Der mittlerweile vierte Employer-Branding-Now-Report

basiert auf den Antworten von über 1.600 Employer-Branding-Experten ganz

verschiedener Unternehmen und Organisationen in 45 Ländern, die von Februar bis

April 2019 befragt wurden. Viele von ihnen arbeiten bei Unternehmen, die zu den

weltweit attraktivsten Arbeitgebern zählen.

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als

3.000 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobplattformen in

weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel

Springer SE.

Über Universum

Universum ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding,

das die bedeutendsten Arbeitgeber der Welt berät, wie sie potentielle

Mitarbeiter besser verstehen, sie begeistern und für sich gewinnen. In den

vergangenen rund 30 Jahren ist es Universum gelungen, 60 Märkte zu erschließen

und 20 internationale Niederlassungen aufzubauen. Die angebotenen

Dienstleistungen umfassen praxisnahe Forschung, strategische Beratung und

datenbasierte Kommunikationslösungen. Darüber hinaus ist Universum ein Vorreiter

für Social-Media-Lösungen zur Analyse und Gewinnung von Talenten. Auf Universum

vertrauen nicht nur 1.700 Kunden, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen,

sondern auch 2.000 Partneruniversitäten, mit denen Studien zu den Karriere- und

Arbeitgeberpräferenzen von Talenten durchgeführt werden. Jährlich befragt

Universum weltweit über 1,5 Millionen Studierende und Berufstätige. Weitere

Informationen: www.universumglobal.com/de und www.universumglobal.com

