Werkstatt Kabel 2020 – Kabel- und Kabelmesstechnik

.

In wenigen Wochen ist es wieder soweit: vom 25. bis 26. November 2020 findet DIE Leitmesse für Kabel- & Kabelmesstechnik statt. Dabei haben Sie die Möglichkeit, live vor Ort oder vom heimischen Computer aus an der Werkstatt Kabel 2020 teilzunehmen.

Um ein umfassendes Hygienekonzept mit größtmöglicher Sicherheit für Ihre Gesundheit zu gewährleisten, haben wir noch einmal den Veranstaltungsort gewechselt und sind von Wiesbaden nach Köln gezogen. In den großzügigen Hallen der Koelnmesse gibt es mehr Platz, so dass die Veranstaltung für unsere Gäste in sicherer Umgebung und dennoch mit allen beliebten Elementen stattfinden kann.

Neben den gewohnt praxisnahen und technischen Themen rund um Bau, Planung, Betrieb und Messung/ Prüfung von Erdkabeln sind in diesem Jahr auch Tiefbau-Themen mit im Programm. Wählen Sie aus den 10 parallelen Fachforen genau Ihr Spezialthema aus! Auch unsere Ausstellung ist dieses Jahr größer denn je: Verschaffen Sie sich an den rund 40 Ständen einen breiten Überblick über die neueste Technik bei den führenden Herstellern.

Das sind Ihre Themenhighlights:

Mittelspannungskabel- und Garniturentechnik

Technik und Normen für Kabelanlagen und Tiefbau

Erfahrungen mit Hoch- und Höchstspannungskabeln?

Besonderheiten bei den Gleichspannungskabelprojekten

Mess- und Prüftechnik bei Kabelanlagen

Digitale Planung, Abrechnung und Dokumentation im Netzbau

Wir freuen uns auf Sie – live vor Ort oder digital via Livestream!

Die Werkstatt Kabel ist eine technisch orientierte Fachtagung. Sie bietet ein breit gefächertes und sehr praxisorientiertes Themenspektrum rund um die Anforderungen und Neuerungen der Kabel- und Kabelmesstechnik und wendet sich an Mitarbeiter von Netzbetreibern und Serviceanbietern, die mit dem Betrieb, der Projektierung und dem Bau von Kabelanlagen zu tun haben.

Die EW Medien und Kongresse GmbH ist der führende Informationsanbieter für die Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland.

Wissen ist unsere Energie

Unter diesem Leitspruch arbeiten wir täglich daran, die wichtigsten Brancheninformationen für Sie aufzubereiten. Ihre Anforderungen an eine hohe Qualität, Aktualität und Praxisnähe stehen dabei immer im Mittelpunkt. EW Medien und Kongresse ist der führende Informationsanbieter für die Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland.

Profitieren Sie von aktuellem Expertenwissen auf unseren Kongressen, Tagungen und Seminaren. Unsere guten Kontakte zu den wichtigen Energieverbänden und unser exzellentes Expertennetzwerk stellt sicher, dass wir besonders schnell über die wirklich relevanten politischen, rechtlichen und technischen Entwicklungen der Branche informieren können.

Damit Sie immer gut informiert sind.