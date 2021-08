Westcon übernimmt Zscaler-Distribution in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland und der Schweiz

Paderborn, 11. August 2021 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, hat eine Distributionspartnerschaft mit Zscaler Inc. gezeichnet und übernimmt ab sofort die Vermarktung von dessen Cloud-nativer Security-Plattform in der EMEA-Region.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird der Value-Added Distributor die Lösung Zscaler Zero Trust Exchange™ in sein EMEA-weit vermarktetes Portfolio von Next-Generation-Solutions (NGS) einbinden. Westcon NGS bietet dem Channel innovative Lösungen, die eine sichere digitale Transformation ermöglichen und den Partnern dabei helfen, wiederkehrende Umsätze in einer Cloud-first-Welt zu realisieren. Die Zscaler-Plattform wird als tragende Säule in den NGS-Lösungsbereich Zero Trust Access integriert.

Zscaler wurde 2020 zum zehnten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Secure Web Gateways gelistet und war in diesem Jahr der einzige Leader in diesem Quadrant. Das Unternehmen definiert den Netzwerk- und Security-Markt neu und bietet Enterprise- und Business-Kunden marktführende Next-Generation-Security, die passgenau auf die Anforderungen einer dezentralen, zunehmend von der Cloud geprägten Welt ist.

Im Gegensatz zu den komplexen, On-Premises betriebenen Security-Insellösungen früherer Jahre basiert die proxy-basierte Architektur von Zscaler auf einem branchenführenden SASE-Framework. Sie vereint eine hochwertige User-Experience mit herausragender Security und lückenlosem Datenschutz – und reduziert Angriffsflächen nachhaltig, indem sie Benutzer über einen Zero-Trust-Ansatz direkt mit ihren Anwendungen verbindet.

„Zscaler freut sich sehr über die Partnerschaft mit Westcon-Comstor – zumal jetzt, da die KMU-Community aktiv bestrebt ist, ihre Security in verteilten Cloud-Umgebungen zu verbessern“, erklärt Arun Dharmalingam, Vice President EMEA und APJ Alliances bei Zscaler. „Mit seiner starken Präsenz in der Region und seinem umfassenden Marketing- und Vertriebssupport ist Westcon der perfekte Partner, um uns bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in der EMEA-Region zu unterstützen.“

„Nach Schätzungen von Markets & Markets wird der Markt für Zero-Trust-Security von 19,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 51,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen“, berichtet Robert Jung, Managing Director DACH und EE bei Westcon. „Als anerkannter Marktführer in diesem Bereich ist Zscaler eine wichtige Ergänzung unseres Portfolios und wird unseren Partnern dabei helfen, die Angriffsfläche ihrer Kunden mit einem ganzheitlichen Zero-Trust-Ansatz deutlich zu reduzieren.“

Westcon NGS umfasst vier Lösungsbereiche: Zero Trust Access, IoT/OT-Security, Next-Generation SOC und Secure Cloud/DevOps. Westcon setzt dabei auf einen konsequent lösungsorientierten Ansatz und hilft seinen Partnern, aus dem breiten Portfolio die für sie, ihre Kunden und deren langfristige Strategie am besten geeigneten Lösungen auszuwählen.

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter https://www.westconcomstor.com.

Über Zscaler

Zscaler (NASDAQ: ZS) beschleunigt die digitale Transformation und ermöglicht Kunden, ihre Geschäftsprozesse agiler, effizienter, resilienter und zugleich sicherer zu gestalten. Zscaler Zero Trust Exchange schützt Tausende von Kunden vor Cyberangriffen und Datenverlusten, indem User, Geräte und Anwendungen von jedem beliebigen Standort aus sicher miteinander verbunden werden. Die SASE-basierte Zero Trust Exchange ist die weltweit größte in-line Cloud-Sicherheitsplattform, die über mehr als 150 Rechenzentren verteilt ist.