WESTFALEN-BLATT (Bielefeld): Kommentar zur Grundrente

Wer wollte etwas dagegen haben, dass jenen unter die Arme

gegriffen wird, die jahrzehntelang gearbeitet haben und trotzdem nur eine

Mini-Rente bekommen. Die Not der Betroffenen ist mitunter so groß, dass sich

Untätigkeit für eine solidarische Gesellschaft verbietet. Kritik an der

Grundrente ist also heikel. Trotzdem muss sie hier sein, denn erneut folgt die

Große Koalition dem Motto, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und das ist

falsch.

Zuerst geht es dabei sprichwörtlich ums Prinzip, nämlich um das

Äquivalenzprinzip. Das bedeutet nichts weiter als: Wer viel einzahlt, erhält

mehr als der, der weniger einzahlt. Wird diese Grundidee nun mutwillig

beschädigt, nimmt das ganze System Schaden. Denn der Generationenvertrag, auf

dem unsere gesetzliche Rente fußt, lebt von nichts so sehr wie vom Vertrauen

derjenigen, die mit ihren Beiträgen die Leistungen der jetzigen Rentner

finanzieren. Was wiederum Grund genug sein müsste, mit Eingriffen in das

Rentensystem überaus vorsichtig zu sein. Schon heute muss die Rentenkasse ja

jedes Jahr mit knapp 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln bezuschusst werden.

Nur nebenbei sei bemerkt, dass der Gesetzentwurf gleich doppelt gegen den

Koalitionsvertrag verstößt. Einmal mehr hat sich die SPD auf ganzer Linie

gegenüber der CDU/CSU durchgesetzt. Längst ist keine Rede mehr von einer

Bedürftigkeitsprüfung und auch die Finanzierung über eine

Finanztransaktionssteuer dürfte ein frommer Wunsch bleiben. Im Resultat

“verwischt die Grenze zwischen beitragsfinanzierter Rente und

bedürfnisorientierter Grundsicherung”, wie Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer zu

Recht kritisiert. Zudem sorgt diese Grundrente unweigerlich für neue

Ungerechtigkeiten.

Das Schlimmste aber ist, dass sich hier ein Muster offenbart. Es gibt kein

politisches Feld, auf dem in den vergangenen Legislaturperioden von der Großen

Koalition ähnlich großer Schaden angerichtet worden wäre. Mütterrente, Rente mit

63 und nun die Grundrente: Die Politik agiert gegenwartsfixiert und

zukunftsvergessen. Offenkundig scheint die Verlockung zu groß, der stetig

wachsenden Wählergruppe aus Schon- oder Bald-Rentnern Gutes zu tun. Das aber

gefährdet die Zukunftsfähigkeit und die Akzeptanz eines der wichtigsten sozialen

Sicherungssysteme, die unser Land kennt.

Zum schlechten Schluss führen Union und SPD so die von ihnen selbst mit großem

Pomp installierte Rentenkommission ad absurdum. Ohnehin scheint es um deren

Arbeit nicht gerade zum Besten bestellt zu sein. Wie soll Wirtschaftsprofessor

und Kommissionsmitglied Axel Börsch-Supan erst kürzlich mit Blick auf den für

den 10. März angekündigten Abschlussbericht gesagt haben: “Erwarten Sie besser

gar nichts.”

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Ulrich Windolph

Telefon: 0521 585-261

wb@westfalen-blatt.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4525038

OTS: Westfalen-Blatt

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell