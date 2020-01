Westinghouse baut mit Erwerb von Rolls-Royce Civil Nuclear Systems And Services nukleare Dienste und Kapazitäten aus

Westinghouse Electric

Company wird heute den Erwerb des Betriebsbereiches Civil Nuclear Systems and

Services von Rolls-Royce in Nordamerika und an ausgewählten Standorten in Europa

abschließen. Der Erwerb stellt eine strategische Investition in den Ausbau des

Angebotes nuklearer Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens dar. Dieser

Erwerb unterstützt den globalen Kundenstamm von Westinghouse durch verbesserte

Kapazitäten und Technologien der Dienste für Kraftwerke im Betrieb. Zudem

bestärkt er die digitalen Innovationsbemühungen des Unternehmens.

“Der Ausbau unserer geografischen Präsenz und die Stärkung unseres Portfolios

von Systemen und Dienstleistungen ist ein wichtiger Schwerpunkt, um unseren

Kunden besser dienen zu und innovative und führende Produkte für existierende

Kernkraftwerke bereitstellen zu können”, sagte Patrick Fragman, Präsident und

CEO von Westinghouse. “Kunden von Westinghouse und Rolls-Royce Civil Nuclear

werden eine erweiterte Präsenz erleben und Nutzen aus den Synergien unserer

Unternehmen ziehen. Mit dieser strategischen Investition bauen wir unser Angebot

für Kunden aus, um ihre langfristigen Betriebsziele der Produktion

kostengünstiger und zuverlässiger Energie ohne Kohlendioxidemissionen zu

unterstützen.”

Mit dieser Transaktion erwirbt Westinghouse die 11 Standorte von Rolls-Royce

Civil Nuclear Systems and Services in Kanada, Frankreich, Großbritannien und den

USA. Diese Standorte stellen Systeme für Automatisierung und Überwachung von

Kraftwerken, Außendienst, Herstellung und Technik und digitale Dienstleistungen

zur Verfügung. Diese entscheidenden Bereiche unterstützen Westinghouses

Bemühungen, Planung und Wartung der Kunden zu optimieren, sowie für

Kernkraftwerke auf der ganzen Welt innovative Systeme und Dienstleistungen für

maximale Leistung, Kosteneffektivität und Verlängerung der Betriebsdauer zu

liefern.

Sämtliche Abschlussbedingungen, damit Westinghouse den Erwerb vollziehen kann,

wurden erfüllt. Der endgültige Abschluss tritt am 31. Januar 2020 um 23:59 EST

(US Ostküstenzeit) in Kraft.

Westinghouse Electric Company ist weltweit das richtunggebende Unternehmen im

Bereich Kernenergie und ein führender Anbieter von Produkten für Kernkraftwerke

und Technologien für Versorgungsbetriebe auf der ganzen Welt. 1957 hat

Westinghouse in der US-amerikanischen Stadt Shippingport (Pennsylvania) den

weltweit ersten kommerziellen Druckwasserreaktor geliefert. Heute findet sich

Technologie von Westinghouse in etwa der Hälfte aller Kernkraftwerke rund um den

Globus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westinghousenuclear.com.

