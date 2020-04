WFH – Effektiv und Effizient Arbeiten – von zu Haus aus

Die Autorin betreibt seit etwa vier Jahren WFH. Dies ist die Abkürzung für “Work from Home”. Diese Arbeitsform ist auch als Home-Office oder Telearbeit bekannt. In der aktuellen Zeit des Coronavirus ist WFH relevanter denn je, denn viele Menschen sind dazu gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Es ist davon auszugehen, dass die Coronakrise die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird und in Zukunft immer mehr Menschen flexibel von zu Hause aus arbeiten werden.

In ihrem Buch “WFH” teilt die Autorin Suman Lederer ihre Erfahrungen und gibt Tipps, um effektiv und effizient von zu Hause aus arbeiten zu können. Dabei ist es nicht nur von großer Bedeutung, die gleiche Arbeitsqualität wie im klassischen Büro zu erzielen. Auch Gesundheit und Wohlbefinden müssen in Balance bleiben.

Suman Lederer wurde in Mumbai geboren und studierte Wirtschaft in Karlsruhe. Lange Zeit arbeitete sie in verschiedenen Unternehmen in Deutschland und Österreich sowie als Dozentin an den Fachhochschulen Wien und Krems. Seit einigen Jahren ist sie freiberuflich bei internationalen Organisationen auf der ganzen Welt tätig. Die meiste Zeit arbeitet sie im Home-Office, aktuell von Indonesien aus.

"WFH" von Suman Lederer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04269-8 zu bestellen.

