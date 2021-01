Wheel of LifeTM – Die digitale Gesundheitsplattform, auf die Versicherer gewartet haben

Das führende Insurtech-Unternehmen dacadoo stellt die nächste Generation der digitalen Gesundheitsplattform, Wheel of LifeTM, vor. Diese Generation wird die Art und Weise revolutionieren, wie Lebens- und Krankenversicherer mit ihren Mitgliedern in Kontakt treten.

dacadoo, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt eine mobile, digitale Gesundheitsplattform, die durch eine Kombination von Motivationstechniken aus der Verhaltenswissenschaft, Funktionen aus Online-Spielen und sozialen Netzwerken sowie künstlicher Intelligenz und automatisiertem Coaching Menschen hilft, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen.

Das neuestes Produkt, Wheel of LifeTM – welches ab sofort im Play Store und im?App Store zum Download zur Verfügung steht (Zugang nur für potenzielle Kunden über einen Zugangscode) – wird das digitale Gesundheitserlebnis für Lebens- und Krankenversicherer verbessern.

Ob für einzelne Versicherungsnehmer oder für Gruppenversicherungen, Versicherer haben nun eine universelle Lösung, um die Mitgliederakquise zu optimieren, den Upsell und Cross-Sell von Versicherungsprodukten zu erhöhen und die Mitgliederbindung und -treue zu verbessern. Durch die Integration der aus der Schweiz stammenden Lösung können Versicherer einzigartige Erkenntnisse über ihre Zielgruppe sammeln und so relevante, personalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Diese neue Generation wurde zum ersten Mal Ende November 2020 angekündigt und hat sowohl bei Lebens- und Krankenversicherern als auch bei Medien auf der ganzen Welt beträchtliche Aufmerksamkeit erregt.

?Wir sind überwältigt von der Menge des Interesses, welches Wheel of LifeTM bisher hervorgerufen hat. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen nach vielen Jahren der Perfektionierung unserer Plattform und Technologie nun Früchte tragen! Unser Team arbeitet nun rund um die Uhr daran, dieses aufregende Update sehr bald für viele Versicherer weltweit zu implementieren.? ? Yasmina Tregan, Chief Product Officer, dacadoo

Warum ist Wheel of LifeTM gerade jetzt so wichtig?

Die Forschung??hat gezeigt, dass allein der Lebensstil eines Menschen die Gesundheit um über 40% beeinflussen kann, daher hat ein gesunder Lebensstil grosse Bedeutung. Weltweit werden die häufigsten Todesursachen den nicht-übertragbaren Krankheiten zugeschrieben, die meist auf Lebensstilkomponenten zurückzuführen sind, wie z.B. Rauchen oder übermässiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel oder schlechte Ernährung.

Covid-19 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, schlechte Lebensgewohnheiten die zur Verbreitung von nicht-übertragbaren Krankheiten oder chronischen Gesundheitsproblemen führen, zu minimieren. Untersuchungen zeigen, dass Personen die an bestimmten Krankheiten leiden, insbesondere an Fettleibigkeit, Bluthochdruck oder Diabetes, am schlimmsten von der Cvoid-19-Pandemie betroffen sind.

Gleichzeitig besagt eine kürzlich von dacadoo durchgeführte Branchenumfrage, dass 81% der Lebens- und Krankenversicherer als Folge der weltweiten Coronavirus-Pandemie nun ihr Augenmerk darauf richten, ihrem Produktangebot ein Angebot für Gesundheit beizufügen.

Quantifizierung der ganzheitlichen Gesundheit; Revolutionierung der Versicherungslandschaft

dacadoo–s digitale Gesundheitsplattform Wheel of LifeTM bietet ein einzigartiges Angebot, um schlechte Lebensstilentscheidungen weltweit zu bekämpfen. In sieben verschiedenen Bereichen können die Benutzer von Wheel of LifeTM ihre körperliche und geistige Gesundheit, die Qualität ihres Schlafs und ihrer Ernährung, ihre Achtsamkeit, ihre körperliche Aktivität und sogar ihre Rauchgewohnheiten oder ihren Alkoholkonsum messen und quantifizieren. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen 0 (schlecht) und 1?000 (ausgezeichnet), die den persönlichen Gesundheitsindex darstellt. Der preisgekrönte Gesundheitsindex ist ein wissenschaftlich-basierter Indikator zur Messung der ganzheitlichen Gesundheit, der auf über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten beruht.

Mit einem besseren Verständnis des aktuellen Gesundheitszustandes wird es für den Nutzer einfacher, etwas daran zu verbessern. Die Wheel of LifeTM Gesundheitsplattform bietet verschiedene Funktionen, um die Benutzer zu motivieren, auf der Plattform aktiv und engagiert zu bleiben. Sie verfügt über einen regelbasierten digitalen Coach, der rund um die Uhr verfügbar ist und als privater Gesundheitscoach in der Tasche des Benutzers arbeitet und persönliche Ratschläge und Anleitungen zu Gesundheit und Wohlbefinden anbietet. Die Plattform umfasst auch eine Reihe von im Voraus festgelegten Zielen, Herausforderungen und von Experten kuratierten Inhalten, um die Nutzer zu motivieren, die richtigen gesundheitsbezogenen Entscheidungen zu treffen.

„Die Lebens- und Krankenversicherungsbranche macht ernst mit ihrer digitalen Transformation. Das bedeutet, dass sie sich von einem reinen Zahler-Partner zu einem Insurance as a Service (IaaS)-Anbieter entwickeln werden. Unsere Wheel of LifeTM Gesundheitsplattform ermöglicht es Versicherern, sich mit ihren Versicherungsnehmern auf einzigartige Weise zu verbinden und gleichzeitig einen relevanten und nützlichen Service anzubieten, der ihnen hilft, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Deshalb bin ich so begeistert von unserer globalen Einführung von Wheel of LifeTM, die die Lebens- und Krankenversicherungslandschaft revolutioniert!“ ? Peter Ohnemus, Präsident & CEO, dacadoo

? Quelle: ?The combined effects of healthy lifestyle behaviors on all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis? Martin Loef, Harald Walach, 2012

dacadoo lizenziert eine digitale Gesundheitsplattform, einschliesslich des Gesundheitsindexes, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert heute Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Lebens- und Krankenversicherer weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in mehr als 16 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White-Label-Lösung angeboten oder kann über die API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit dem Angebot –Connect, Score, Engage– unterstützt dacadoo Lebens- und Krankenversicherer dabei, ihre Kunden über seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo stellt ausserdem eine Risk Engine zur Verfügung, die das relative Risiko in Bezug auf Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. dacadoo beschäftigt über 115 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatischpazifischen Raum und hat über 100 Patente für seine digitalen Lebens- und Gesundheitslösungen angemeldet.

Für weitere Informationen, besuchen sie www.dacadoo.com