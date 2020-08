WHITEPAPER der active logistics AG

In unserem neuen Whitepaper: ?Prozessoptimierung mit elektronischem Datenaustausch (EDI)??erfahren Sie, welche Vorteile ein automatisierter elektronischer Datenaustausch hat und wie dieser Geschäftsprozesse von Unternehmen optimieren kann. Außerdem werden die Herausforderungen für Unternehmen bei der Implementierung herausgestellt und die Frage geklärt, ob es sinnvoll ist EDI-Projekte an IT-Dienstleister auszulagern.

Ein Teil der Whitepaper-Einleitung:

Automatisierung von Prozessen erfordert Standardisierung.?

In allen Branchen ist die?Unternehmenswelt?durch ständige Verbesserungen und fortschreitende Automatisierung von Prozessen und massivem?Einsatz von IT gekennzeichnet?-?und daher einem ständigen Wandel unterworfen. Die Automatisierung von Vertriebs- und Beschaffungsprozessen spart in hohem Maße Kosten, erhöht die?Handlungsfähigkeit der Unternehmen und verbessert?somit auch?die globale Wettbewerbsfähigkeit, was besonders für deutsche Unternehmen wichtig ist. Die Automatisierung erfordert ein hohes Maß an Standardisierung. Standardisierte Formate bilden?demnach?eine wichtige und zentrale Grundlage für den schnellen und effizienten Austausch von Daten und Informationen zwischen Geschäftspartnern.?Hier kommt?Electronic?Data?Interchange (EDI,?zu Deutsch: Elektronischer Datenaustausch) ins Spiel.

