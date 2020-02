Whitepaper der PresseBox: Erfolgreiche Kommunikation zur Produkt-PR

Die PresseBox, Presseportal mit Fokussierung auf die Bereiche IT und Industrie im deutschsprachigen Raum, informiert im Whitepaper ?Produkt-PR? vor allem kleine und mittelständische Unterhemen darüber, wie der Einsatz von produktbezogenen Kommunikationsmaßnahmen richtig zu planen und auszuwerten ist. Das 17-seitige PDF ist zum freien Download auf der Homepage verfügbar.

Klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Unternehmen verfolgt in aller Regel ein übergeordnetes Kommunikationsziel: Die Etablierung eines Unternehmensimages oder dessen positive Beeinflussung. Sympathie, Wohlwollen und Vertrauen zum Unternehmen sollen aufgebaut werden und sich gleichzeitig langfristig auf dessen Angebot übertragen, was wiederum dessen Absatz erhöht.

Abgrenzung zur klassischen Unternehmens-PR

Im Whitepaper erhalten die Leser zunächst eine Definition des Begriffes der Produkt-PR in Abgrenzung zur klassischen Unternehmens-PR. Neben der Erläuterung der Grundlagen und Mechanismen, finden Interessierte im vorliegenden Whitepaper eine praktische Anleitung zur optimalen Umsetzung der Produkt-PR in allen Phasen eines Produktlebenszyklus: von der Einführungsphase, Analyse der Marktsituation und Abgrenzung vom Mitbewerber bis hin zur absoluten Marktsättigung.

Ganz gleich, ob Produkteinführung oder Etablierung einer bereits bekannten Marke: Im Fokus der Produkt-PR steht das Alleinstellungsmerkmal des Produktes, was in erster Linie eine Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb ermöglicht.

Emotionale Attribute

Die Entwicklung eines thematischen Ansatzes in der Produkt-PR dient vor allen Dingen dazu, sachliche Information zu emotionalisieren und damit eine größere Nachrichtenrelevanz für die Medien zu schaffen. Gut durchdachte Produkt-PR ermöglicht es zusätzlich gegebenenfalls komplexere Sachverhalte zum Produkt oder der Dienstleistung detailliert darzustellen. Dadurch ist für beide Seiten – das kommunizierende Unternehmen und die recherchierenden Interessenten – eine Win-win-Situation geschaffen.

Produkt-PR als wertvolle Vertriebsunterstützung

Produkt-PR ist nur ein Baustein im Gesamtkonzept der Absatzförderung. Zahlreiche weitere Maßnahmen des Marketings und des Vertriebs sind letztendlich zumindest mit ausschlaggebend, ob sich erfolgreiche Produkt-PR, gemessen an erzielten, wohlwollenden Veröffentlichungen, auch messbar in Umsatz und Gewinn widerspiegeln. Dies gilt sowohl im B2C, als auch besonders im B2B. Mögliche Maßnahmen im Direktmarketing oder in der klassischen Werbung werden im Whitepaper unter die Lupe genommen.

Das Whitepaper ist kostenfrei verfügbar unter: https://www.pressebox.de/info/whitepaper-produkt-pr/

Im PR-Wissenscenter der PresseBox stehen Ihnen zudem zahlreiche weitere Tipps, Informationen und Fachbeiträge zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Pressearbeit noch erfolgreicher gestalten können.

