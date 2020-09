Wickert lädt zu Live-Meetings auf der CAMX-Messe ein

Landau, den 18. September 2020. Der Composite-Pressenhersteller Wickert lädt seine internationalen Kunden zu einem Besuch der Messe CAMX vom 21. bis 24. September ein. Bei der in diesem Jahr virtuellen Ausgabe der Composites and Advanced Materials Expo stellt der deutsche Maschinenbauer digital aus.

Matt Stachel, Director of WICKERT Sales North America, und sein Team aus Composite-Fachleuten laden zu persönlichen 1:1-Videogesprächen: ?Wir freuen uns bei der CAMX auf spannende Live-Meetings. Unsere Experten beraten alle, die wissen wollen, wie sie mit einer Composite-Presse beste Qualität und höchste Produktivität erzielen. Bei uns bekommen Sie Technik ?Made in Germany? mit amerikanischem Service.? Bei dem Vertriebsleiter erhalten Interessenten kostenlose Eintrittskarten, einen Termin können sie auf der Internetseite der Messe https://www.thecamx.org vereinbaren.

Wickert ist einer der weltweit führenden Qualitätsanbieter für Composite-Pressen

Wickert ist einer der weltweit führenden Qualitätsanbieter von Pressen für die Fertigung von Bauteilen aus Composites, modernen Verbundwerkstoffen und fortschrittlichen Leichtbaumaterialien. Die Composite-Pressen werden anwendungsspezifisch für jeden Kunden und Auftrag angefertigt, auf Wunsch auch als Turnkey-Lösung. Ihre Abmessungen sind frei wählbar mit Heizplattengrößen bis über 10 000 mm Länge, über mehrere Etagen und mit Presskräften von 5 – 110 000 kN.

Composite-Pressen nach individuellen Anforderungen

Zahlreiche Zusatzmodule und Peripheriekomponenten lassen sich ergänzen. So bietet Wickert neben eigenentwickelten Infrarot-Heizanlagen und Hydraulikmodulen zahlreiche kundenspezifisch konfigurierbare Ausstattungsvarianten an. Dazu gehören Lösungen rund um die Themen Automation, Bauteiltransport, Prozessdatensicherung, Integration kollaborativer Roboterlösungen sowie intelligente Vernetzung mit anderen Anlagenteilnehmern und übergeordneten Prozessleitsystemen. Dank eines modularen Komponentensystems sind die Lieferzeiten trotz der hohen Individualität der Composite-Presse kurz.

Kunden aus E-Mobility, Luftfahrt und Werkstoffprüfung

Die Anwender der Wickert Composite-Pressen stammen aus zahlreichen Branchen. Schwerpunkte sind E-Mobility und Luftfahrt. Außerdem nutzen Labore Composite-Pressen für die Werkstoffprüfung.

Als Kompressionspressen, Thermoplastpressen und mit RTM- und RIM-Integration

Verwendet werden Composite-Pressen von Wickert beispielsweise als Kompressionspressen, um Werkstücke in höchster Genauigkeit und Qualität herstellen zu können. Daneben werden sie zur Verarbeitung von Thermoplasten im Nieder- und Hochtemperaturbereich eingesetzt. Zusätzlich bietet Wickert die Integration von Injektionsprozessen wie Resin Transfer Molding (RTM) und Reaction Injection Molding (RIM) in seine Composite-Pressen an.