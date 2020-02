Wie aus dem Lehrbuch – nur effizienter

Seit Anfang des Jahres agieren die Xpublisher GmbH aus München und die Schweizer Edupartner AG als Kooperationspartner und bieten mit XPUBLISHER FOR LEARNING CONTENT ein modernes Redaktions- und Publikationssystem für Lerninhalte an.

Die Herstellung von Lernmaterialien basiert oft auf komplexen Produktionsprozessen mit umständlichen Korrekturschlaufen. Derart unflexible und zeitbindende Prozesse sind der Dynamik des Marktes nicht mehr gewachsen. Mit Blick auf die wachsenden Anforderungen haben die Xpublisher GmbH aus München gemeinsam mit dem Schweizer Bildungsmedien-Spezialisten Edupartner AG bereits vor geraumer Zeit damit begonnen, ihr Know-how zu bündeln und ?Xpublisher for Learning Content? zu entwickeln.

Der große Vorteil dieses auf Lerninhalte spezialisierten XML-Redaktions- und Publikationssystems ist die schnelle Implementierung in einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten. Dabei ist auf Kundenseite keine eigene IT-Infrastruktur notwendig. Das System wird out-of-the-box integriert und nach einer kurzen Einführungsphase kann mit der crossmedialen Publikation von Lerninhalten begonnen werden. In der Folge werden Workflows, Templates, Benutzer und Rollen schrittweise definiert und konfiguriert. Seit Ende 2019 ist das System nun marktreif und die gemeinsame Entwicklungsarbeit mündete in einer partnerschaftlichen Kooperation. Zu den ersten zufriedenen Kunden zählen der Careum Verlag, Compendio Bildungsmedien, inlingua International und der Cosmos Verlag.

?Die Partnerschaft mit Xpublisher ist ein Glücksfall: Das Zusammenkommen von technischem Knowhow, die Erfahrung im Bildungsbereich und die Leidenschaft fürs Publishing sind ein Garant für nachhaltigen Learning Content,? erklärt Andreas Zapfl, Experte crossmediale Publikation bei Edupartner. Und Xpublisher Geschäftsführer Matthias Kraus ergänzt: ?Für uns ist der Markt für Lernmedien die ideale Line-Extension für unsere Produkte Xpublisher und Xeditor. Mit dieser Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere Systeme punktgenau auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe auszurichten und weiterzuentwickeln.?

Moderne Verlage automatisieren und digitalisieren mit ?Xpublisher for Learning Content? ihre Produktion, um ganz individuelle Kundenaufträge auch in kleiner Menge, in unterschiedlichen inhaltlichen Zusammenstellungen und beliebigen Medienformaten bedienen zu können. Sie fokussieren sich dabei stark auf ihre Kernkompetenz der Inhaltsentwicklung und Didaktik.

Mehr Info: https://www.xpublisher.com/de/news-136

Die Edupartner AG

Edupartner ermöglicht es Bildungsanbietern, Verlagen und Berufsverbänden, das volle Potenzial von Bildungsinhalten auszuschöpfen. Als Medienproduzent, Systemintegrator und Versandbuchhändler unterstützt Edupartner seine Kunden bei der Produktion, beim Vertrieb, bei der Beschaffung und beim Einsatz von Bildungsinhalten. Die Edupartner AG ist ein Tochterunternehmen der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz. (www.edupartner.ch)

Xpublisher For Learning Content

Xpublisher for Learning Content ist ein auf Lerninhalte spezialisiertes Redaktions- und Publikationssystem, mit dem Inhalte in einem zentralen System (Single Source) erstellt und medien- und plattformunabhängig zur Verfügung gestellt werden können. Das System hilft mit einem auf didaktische Elemente spezialisierten Datenmodell, Lernmedien strukturiert zu erfassen und nachhaltig zu bewirtschaften. Lerntexte werden direkt im webbasierten Xeditor als Content-Einheiten in XML erfasst und mit Metadaten versehen. Der ähnlich MS-Word gestaltete und intuitive Editor stellt den Autoren Werkzeuge wie Titel, Tabellen, Listen und Auszeichnungsformate wie gewohnt zur Verfügung. (https://www.xpublisher.com/de/learning-content-1682)

Xpublisher

Xpublisher ist ein intelligentes CMS für XML-basiertes Cross-Media-Publishing. Durch seine moderne und agile Softwarearchitektur sowie die umfassende Dokumentation lässt sich Xpublisher einfach in bestehende Systeme integrieren und individuell an die Bedürfnisse der Anwender anpassen. Xpublisher strukturiert und verwaltet Inhalte im XML-Format, unabhängig von ihrer späteren Verwendung. Während der Produktion und Aktualisierung werden die Dokumente in Echtzeit anhand definierter struktureller Spezifikationen (XSD/DTD) validiert. Die Inhalte sind somit systematisch vom Ausgabemedium getrennt und können unabhängig voneinander medienneutral bearbeitet und veröffentlicht werden.

Die Xpublisher GmbH bietet intuitive Content-Lösungen und hat sich auf die Standardisierung und semantische Auszeichnung von Inhalten sowie deren Veröffentlichung spezialisiert. Die Flaggschiffprodukte Xpublisher und Xeditor vereinfachen die Komplexität der Erstellung von strukturierten Inhalten und bieten nichttechnischen Nutzern die bestmögliche Bearbeitungs- und Content-Management-Erfahrung. Xpublisher betreibt eine Tochtergesellschaft in den USA. Zahlreiche international agierende Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Industrie, Aerospace, Verlagswesen und Government vertrauen auf die Produkte von Xpublisher. Die Xpublisher GmbH ist ein Tochterunternehmen der Fabasoft AG