Wie aus guten Vorsätzen etwas wird

Gute Vorsätze für das neue Jahr sind oft schnell gefasst und ein paar Wochen später im Alltag dann auch schnell wieder dahin geschmolzen. Wie aus guten Vorsätzen tatsächlich gute Taten in der Praxis werden, das erfahren die Teilnehmenden bei edulab Zeit- und Selbstmanagementseminare in München, Berlin, Köln und Hamburg sowie weiteren Orten.Das Training baut auf die Erfahrungen seit 1998 des Zeitmanagement-Experten auf und führt die Interessierten systematisch durch den Seminar-Tag. Weil jeder Mensch anders tickt, erarbeiten sich die Teilnehmenden dort ihr jeweils eigenes, individuelles Ergebnis. Das sei laut edulab besonders gut, um die Ideen auch in die Praxis umzusetzen. „Am Ende des Tages sehen die Teilnehmer nicht nur noch klarer, was sie wollen, sondern auch, wie sie es erreichen” so edulab Inhaber Frank. „Denn nicht selten hapert es bei der Umsetzung der guten Vorsätze“ so Frank weiter. „Und selbst falls mal alle Stricke reißen, helfen den Teilnehmern die Tipps Umgang mit Stresssituationen, um wieder in das richtige Fahrwasser zu kommen“, freut sich der Anbieter über das ausgeklügelte Seminarkonzept. Als besonders hilfreich für das Erreichen der positiven Änderungen dank Zeitmanagement hätten sich dabei auch Checklisten und ein ausführliches Skript erwiesen, unterstreicht der erfahrene Zeitmanager. Diese unterstützten die Teilnehmer auch nach Seminarende und helfen bei genau den Punkten weiter, die sich die Teilnehmenden vorgenommen haben, so Frank abschließend.Als besonderes Angebot bietet edulab das Zeitmanagement Seminar in Dortmund am 25.03. sogar besondere Konditionen für das Seminar an. Statt zu 464, 10 inkl. MwSt (390 netto) erhalten die Teilnehmenden das Seminar zu 399,84 inkl. MwSt. (336 netto). „Damit wollen wir unseren Beitrag leisten, damit aus den guten Vorsätzen auch etwas wirklich Gutes wird“ so Frank mit einem Lächeln. Weitere Informationen sind auf der edulab-Seite zu finden: https://www.edulab.de/seminare/zeitmanagement-seminar.html