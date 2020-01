Wie der digitale Wandel die Personalarbeit verändert

Rund 130 Manager aus allen Bereichen der Wirtschaft kamen in Münster zum BUSINESS UNUSUAL Forum zusammen. In diesem Veranstaltungsformat stellt Uwe Rotermund, Geschäftsführer der IT-Beratung noventum consulting, alljährlich kritische Fragen an das vermeintlich Sichere und Unveränderliche in Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Jahr waren Experten aus dem Personalbereich eingeladen der Frage nachzugehen, was die Digitalisierung mit der Arbeit macht, wie sie Werte, Orientierungen und Lösungen in Frage und auf den Kopf stellt. Bis spät am Abend diskutierten die Teilnehmer der Tagung über New Pay, KI im Umgang mit Personaldaten, moderne Personalbedarfsplanung und agile Methoden. In drei parallelen Themenreihen CULTURE CHANGE, HR MANAGEMENT und HR CONTROLLING präsentierten Experten ihre Ansätze und Projekte. Mit diesen Informationen konnten sie sich anschließend interessierten Fachleuten zur Diskussion stellen.

DARF ICH SIE FRAGEN, WAS SIE VERDIENEN?

?Tauschen Sie einmal miteinander aus, was jeder so verdient. Und dann rufen Sie pro Tisch Ihr Durchschnittseinkommen in den Raum!? Mit dieser Aufforderung hängte das Referentenduo Sven Franke und Nadine Nobile die Messlatte für alle Gäste ordentlich hoch. ?New Pay? ? Konzepte, die Tabus wie Gehaltstransparenz anpacken und aufbrechen, waren ihr polarisierendes Thema. Leistung wird beim Konzept “New Pay” ganz neu definiert, Entscheidungshierarchien ändern sich und die Frage des Gehaltes wird beispielsweise im Team diskutiert und beschlossen.

?Es geht längst nicht mehr nur um Umsatz und Profit!? Wie können Unternehmen rund um menschliche Grundbedürfnisse herum aufgebaut werden, damit die arbeitenden Menschen ihre Kreativität und ihre Freude an guten Ergebnissen im Job am besten zur Geltung bringen können? Die Bestsellerautorin Kerstin Friedrich hat viele Antworten auf diese Frage. ?Mitarbeiter wollen wie Erwachsene behandelt werden und nicht wie Kinder, die geführt werden müssen.? Welche Rolle die Kraft von ?Gamification” spielt, um auf sportlich leichte Weise Ziele zu erreichen, Teamgeist zu entfesseln und einen Kulturwandel voranzutreiben, gab die Autorin Friedrich in ihrem Beitrag anschaulich und sehr unterhaltsam zum Besten.

PERSONALABTEILUNGEN LIEFERN SERVICES FÜR FACHABTEILUNGEN

?People Analytics? lautet das griffige Thema aus dem technischen Umfeld der Datenanalyse, in dem sich immer neue Möglichkeiten für Personalplaner eröffnen. In welcher Form sich die Zusammensetzung eines Teams auf der Kostenseite auswirkt, ist gewöhnliches Kostencontrolling. Welchen spezifischen Beitrag aber die Zusammensetzung des Teams zum Ertrag liefert, ist wesentlich schwieriger zu erfassen. Das Unternehmen Deutsche Bank entwickelt durch vertiefte Analysen von Qualifikation, Lebensalter und anderen Faktoren Konzepte für Erfolgsteams im Vertrieb …

lesen Sie weiter auf nc365, der Info-Plattform der noventum consulting GmbH über:

SCHLÜSSELSTRATEGIE ?WORFORCE PLANNING?

DAS HR-MANAGEMENT BRAUCHT MEHR DATEN UND LÖSUNGEN MIT ZUKUNFTSPOTENTIAL

DIGITALISIERUNG VERÄNDERT UNTERNEHMEN AUCH KULTURELL

Die noventum consulting GmbH ist eine international tätige IT Management Beratung.

1996 in Münster gegründet, ist noventum heute mit über 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. In Luxemburg arbeitet ein selbständiges noventum-Partnerunternehmen.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Uwe Rotermund.

noventum consulting unterstützt seine Kunden bei ihren IT-Herausforderungen und in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Kunden sind überwiegend Dax-Konzerne sowie mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.