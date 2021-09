Wie die komplexe IT zweier Unternehmen zusammengeführt und vereinfacht wurde

Wer im B2B-Geschäft erfolgreich sein will, muss dafür sorgen, sich schnell und effizient auf die wachsenden Marktanforderungen einzustellen. Um Know-how zu bündeln und Synergien zu schaffen, erfolgte in 2020 eine Fusion der Unternehmensberatung Coders Unlimited GmbH mit der Xengoo Consulting GmbH.

Mit der Verschmelzung der beiden Unternehmen ging allerdings nicht nur die Bündelung von Wissen und Kompetenz einher oder die Zusammenlegung aller Mitarbeiter an einem Standort. Vielmehr musste auch die IT beider Unternehmen konsolidiert werden, die über die Jahre unabhängig strukturiert und gewachsen war. Eine Aufgabe, für die professionelle Hilfe benötigte wurde.

Des Weiteren entschied sich die Geschäftsführung im gleichen Schritt bewusst dafür, unternehmensweit neueste IT-Technologien einzuführen, um dem eigenen hohen Anspruch an modernsten Arbeitsmethoden gerecht zu werden.

MODERNE TECHNOLOGIEN SIND FÜR DEN FORTSCHRITT UNERLÄSSLICH

Die IT-HAUS GmbH ist deutschlandweit aufgestellt und unterhält 25 weitere Niederlassungen im Bundesgebiet – unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen.

In direkter Nachbarschaft am Standort Erkrath konnte der Kunde auf die Beratungs- und Serviceleistungen von IT-HAUS zugreifen. Mit deren Unterstützung wurde die IT-Infrastruktur beider Unternehmen problemlos auf Microsoft 365 migriert. Dank Exchange Online greifen nun alle Mitarbeiter auf gemeinsame E-Mail-Postfächer zu, um die Transparenz zu gewährleisten. „Wir können in der Cloud nun jederzeit auf alle Dateien zugreifen und brauchen uns nicht mehr mit den üblichen Problemen einer VPN-Verbindung auseinandersetzen“, zeigt sich Uwe Freese (Managing Partner der Coders Unlimited GmbH) begeistert.

Im Zuge der Umsetzungsstrategie hin zum „Modern Workplace“ wurden gezielt erweiterte Applikationen ausgerollt. Bereits unmittelbar nach der Einführungsphase von Microsoft Teams, OneNote und Microsoft SharePoint konnte die Geschäftsführung deutliche Effizienzgewinne über die gesamte Organisation feststellen.

NEUE IT-LÖSUNGEN SIND WEIT MEHR ALS NUR EINE TECHNISCHE UMSTELLUNG

Collaboration-Tools, wie Microsoft Teams, verändern die Art und Weise der Zusammenarbeit vollständig. „Ein Teams-Projekt ist immer auch ein Change-Projekt“, so Matthias Bender, Leiter Competence Center Productivity & Applications bei IT-HAUS. „Es müssen demnach klare Regeln und Prozesse definiert werden, um – über Videotelefonie und Chatfunktionen hinaus – Microsoft Teams in seiner Vielfalt und Möglichkeiten zu nutzen.“

Die interne Kommunikation wird durch solche Applikationen transparenter und besser dokumentiert. Auch unterstützt SharePoint bei der Automatisierung von Prozessen und Genehmigungsverfahren im Unternehmen, wodurch sich Freiräume bei Routineaufgaben ergeben.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Vor allem während der Corona-Pandemie hat sich der große Vorteil von Microsoft Teams bei Coders Unlimited bemerkbar gemacht. Die Vorzüge dieses neuen Tools waren für die Mitarbeiter eindeutig, so dass durch die hohe Akzeptanz eine schnelle Integration in den Arbeitsalltag erfolgte.

Künftige Planungen bauen auf den neuen Technologiestandards auf. So soll zudem die komplette Telefonie auf Microsoft Teams umgestellt werden, um mit einer Lösung möglichst viele Felder abdecken zu können. Auch ist geplant, eigene Teams-Kanäle innerhalb von Projekten einzuführen, deren Inhalte direkt mit den Kunden geteilt und gemeinsam bearbeitet werden können, was automatisch eine Steigerung der Produktivität und eine verbesserte Transparenz mit sich bringt.

„IT-HAUS richtet das Augenmerk gleichermaßen auf IT-Technologie, Menschen und Prozesse, um gemeinsamen mit den Kunden den für sie individuell besten Weg durch die Digitalisierung zu finden und den Transformationsprozess erfolgreich zu implementieren.“ erläutert Matthias Bender.

Mehr Informationen zur Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen und den Möglichkeiten mit Microsoft 365 sowie unserem Projektansatz erhalten Unternehmen unter https://www.it-haus.com/productivity-and-applications-20050/projektvorgehen/

Die IT-HAUS GmbH ist eines der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Geschäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT sowie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zukunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine essenzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flächendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Beschaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse.

In den vergangenen fünf Jahren wurde die IT-HAUS GmbH drei Mal in Folge als Bestes Systemhaus ausgezeichnet und erreichte auch in 2020 eine Top-Platzierung als bester Managed Service Provider Deutschlands.