Wie Edelmetalle um die Welt reisen

Nicht nur die Menschen sind beim Verreisen stark beschränkt zurzeit, auch die Edelmetalle haben es nicht leicht, versandt zu werden.

In normalen Zeiten reisen Goldbarren im Wert von Millionen US-Dollar in den Laderäumen von kommerziellen Verkehrsflugzeugen. Oft sind sie nur wenige Meter von den Passagieren entfernt, ohne dass diese davon wissen. Haben die Goldbarren ihre Zielorte erreicht, werden sie mit gepanzerten Fahrzeugen zu Gewölben oder Raffinerien transportiert.

Doch die Zeiten sind gerade nicht normal. Die Einschränkungen im Flugverkehr haben die Branche gewogen nach alternativen Wegen zu suchen. So hat der Londoner Goldmarkt überlegt, Lieferungen in andere Städte zuzulassen. Denn selbst wenn in einem Flugzeug Platz wäre für die kostbare Fracht, haben oft Dinge für die medizinische Versorgung Vorrang. Konnte sonst innerhalb von 24 Stunden etwa Gold geliefert werden, beispielsweise von Malca-Amit Singapore, so dauert es jetzt 48 bis 72 Stunden und die Kosten sind auch höher geworden. Denn es werden extra Flugzeuge gechartert.

Eine deutsche Raffinerie, die bisher etwa Goldbarren per Sicherheitslastwagen nach Polen fuhr, ist auf den Transport per Flugzeug umgestiegen. Die Kosten sind dadurch um 60 Prozent angestiegen.

