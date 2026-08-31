Wie gelingt der Umstieg von Metall auf Hochleistungs-Polymere?

Viele Fertigungsbetriebe wechseln von Metall zu Kunststoff. Diese Entwicklung wird durch steigende Rohstoffkosten, das Gewicht metallischer Komponenten und den Wunsch nach komplexeren Geometrien vorangetrieben. Dabei erreichen Hochleistungs-Polymere mechanische Kennwerte, die früher nur Metallen vorbehalten gewesen sind. Eine solche Materialumstellung bringt technische und organisatorische Herausforderungen mit sich, die durchdachtes Vorgehen erfordern. Betrachten Sie Konstruktion, Werkstoff und Fertigung gemeinsam. Genau hier entscheidet sich, ob ein Projekt Kosten spart und die Funktion erhält oder ob am Ende kostspielige Nacharbeit droht.

Werkstoffauswahl und konstruktive Voraussetzungen

Bevor ein Metallteil durch einen Kunststoff abgelöst wird, steht die Analyse der Belastungsprofile an. Temperaturbeständigkeit, chemische Einwirkungen, Dauerfestigkeit und Verschleiß bestimmen, welches Polymer überhaupt infrage kommt. Faserverstärkte Thermoplaste wie PEEK, PPS oder teilkristalline Werkstoffe mit Glas- oder Kohlefaseranteil erreichen dabei Festigkeiten, die für viele Anwendungen ausreichen. Fundierte Materialkennwerte liefert unter anderem die wissenschaftliche Forschung zu Polymerwerkstoffen, die das Verhalten unter realen Einsatzbedingungen untersucht.

Ein reines Übertragen der Metallgeometrie führt selten zum Ziel. Kunststoffe verhalten sich bei Fließen, Schwindung und Wärmeausdehnung anders. Deshalb muss das Bauteil kunststoffgerecht neu gedacht werden.

Die Rolle der Belastungsanalyse

Simulationen zum Spannungsverhalten, die bereits in einer frühen Entwicklungsphase durchgeführt werden, decken kritische Zonen im Bauteil zuverlässig auf, noch bevor kostspielige Werkzeugkosten entstehen, wodurch spätere Nacharbeiten und teure Konstruktionsänderungen vermieden werden können. Gerade bei dynamischen Lasten, die im Betrieb häufig wechselnden Kräften ausgesetzt sind, zeigt sich mit der Zeit deutlich, ob ein Werkstoff auch langfristig zuverlässig standhält. Kriechverhalten und Ermüdung fallen bei Polymeren deutlich stärker ins Gewicht als bei Stahl oder Aluminium, weil die molekulare Struktur unter dauerhafter Belastung schneller nachgibt und sich verformt. Eine saubere Auslegung berücksichtigt daher auch das Zeitstandverhalten über die gesamte Produktlebensdauer, da nur so sichergestellt werden kann, dass ein Bauteil den langfristigen Belastungen tatsächlich standhält.

Geometrie kunststoffgerecht anpassen

Gleichmäßige Wandstärken, großzügige Radien und durchdachte Rippenstrukturen sorgen für stabile Formteile, weil sie das Materialverhalten während des Abkühlens vereinheitlichen und dadurch Verformungen sowie ungewollte Spannungen im fertigen Bauteil deutlich verringern. Ansammlungen von Material führen zu sichtbaren Einfallstellen und rufen innere Spannungen im Bauteil hervor. Wer diese Grundregeln bereits in der Entwurfsphase beachtet, vermeidet spätere Qualitätsprobleme. Auch die genaue Positionierung von Angusspunkten und Trennebenen, die häufig unterschätzt wird, gehört bereits in diese frühe Überlegung der Entwurfsphase, weil sie das Fließverhalten der Schmelze im Werkzeug und damit die spätere Festigkeit des fertigen Formteils wesentlich beeinflusst.

Fertigungsverfahren und Umsetzung im Betrieb

Steht der Werkstoff fest, rückt das passende Herstellungsverfahren in den Mittelpunkt. Für hohe Stückzahlen dominiert der Spritzguss, während Kleinserien mitunter über additive Verfahren wirtschaftlicher entstehen. Eine besondere Stellung nimmt das Metal Injection Molding ein, das die Formgebung des Spritzgusses mit metallischen Endeigenschaften verbindet – ein spannender Grenzbereich zwischen Kunststoff- und Metallfertigung. Bei der Recherche nach spezialisierten Feedstocks und Verfahren begegnet einem in diesem Umfeld auch PolyMIM – Spezialist für Metal Injection Molding, dessen Themengebiet wasserlösliche Bindersysteme und metallgefüllte Granulate umfasst.

Der praktische Umstieg gelingt am besten dann, wenn er in einzelnen, aufeinander aufbauenden Schritten vollzogen wird. Ein einzelnes Pilotbauteil mit überschaubarem Risiko dient zunächst als Lernobjekt, an dem die Teams ihr Vorgehen erproben können, bevor sie später ganze Baugruppen auf die neue Methode umstellen. Auf diese Weise sammeln die Entwicklungs- und Produktionsteams wertvolle Erfahrungswerte, die sie später übertragen können, ohne dass dabei die laufende Serie in irgendeiner Form gefährdet wird.

Ein strukturiertes Vorgehen erleichtert die Umstellung erheblich. Die folgenden Schritte, die sich im praktischen Alltag über einen längeren Zeitraum hinweg gut bewährt haben, sollten bei der Umstellung nacheinander sorgfältig durchgeführt werden:

Bauteil mit deutlichem Verbesserungspotenzial bei Gewicht, Korrosionsschutz oder Kosten identifizieren Anforderungsprofil mit allen mechanischen und thermischen Lastfällen dokumentieren Geeignete Werkstoffkandidaten auswählen und mit Materialdaten abgleichen Konstruktion kunststoffgerecht überarbeiten und per Simulation absichern Prototypen fertigen, prüfen und Ergebnisse in die Serienauslegung überführen

Qualitätssicherung und Prüfstrategien

Nach der Umstellung braucht es verlässliche Prüfmethoden. Zug-, Biege- und Schlagversuche belegen, ob die berechneten Kennwerte im realen Bauteil erreicht werden. Auch zerstörungsfreie Verfahren wie Computertomografie helfen, innere Fehlstellen wie Lunker oder Bindenähte aufzuspüren. Ergänzend sichern Klimawechseltests die Beständigkeit unter schwankenden Umgebungsbedingungen ab. Wirtschaftlich betrachtet zahlt sich der Aufwand aus, denn eingesparte Fügeoperationen und geringere Bauteilgewichte senken die Gesamtkosten über den Lebenszyklus. Unternehmen, die ihre Erfolge dokumentieren möchten, nutzen dafür gerne eine ansprechende Unternehmenspräsentation, um Kunden und Partnern die Vorteile der neuen Fertigung zu vermitteln.

Regionale Cluster und Forschungseinrichtungen unterstützen den Wissenstransfer zusätzlich. So finden sich etwa im Norden Deutschlands aktive Netzwerke, über die Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern Kontakte zu Werkstoffexperten und Zulieferern knüpfen. Der Austausch mit anderen Anwendern verkürzt die eigene Lernkurve spürbar und verhindert typische Anfängerfehler.

Was der Materialwechsel im Betrieb bewirkt

Der Wechsel von Metall zu Kunststoff bedeutet weit mehr als nur einen Materialtausch. Er wandelt das Konstruktionsdenken, die Fertigungsprozesse und häufig auch die Beschaffungsstrategie grundlegend um. Systematische Betriebe erhalten leichtere Produkte, sparen Kosten und gewinnen neue Gestaltungsfreiheiten. Wesentlich bleibt das enge Zusammenspiel von Werkstoffwissen, konstruktiver Sorgfalt und der passenden Fertigungstechnik. Betriebe, die diese drei Säulen miteinander verbinden und dabei mit einem klar umrissenen, überschaubaren Pilotprojekt beginnen, schaffen genau jene solide Grundlage, auf der eine erfolgreiche und dauerhaft tragfähige Umstellung Schritt für Schritt aufgebaut werden kann. Der Mut zum ersten Schritt zahlt sich meist rasch aus und öffnet neue Anwendungsfelder.





