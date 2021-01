Wie können Sie blitzschnell Ihre Schuhgröße messen?

Falls Sie Ihre Schuhgröße nicht genau wissen, müssen Sie Ihre Füße vor der Bestellung, Ihrer neuen Outdoor Schuhe, messen. So werden Sie Ihre passenden Outdoor Schuhe finden.

Eine sehr gute Möglichkeit ist, sich auf ein Blatt Papier zu stellen und die Fußumrisse aufzuzeichnen. Dann Messen Sie den Abstand vom große Zeh bis zur Ferse. Da beide Füße nicht gleich groß sein müssen, wählen Sie hier die größere Größe, der beiden Aufzeichnungen. Liegen Sie danach zum Beispiel zwischen 2 Schuhgrößen, sollten Sie in jedem Fall auch hier die größere Größe wählen. Wenn Sie Wandersocken tragen (was wir unbedingt in unserem Artikel ?Falke Wandersocken? empfehlen), sollten Sie die neuen Schuhe ca. eine Nummer größer bestellen. Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben, wie die Wanderschuhe ausfallen. Viele Hersteller geben die Info, dass die Schuhe evtl. von vorne herein 1-2 Nummern größer bestellt werden sollten.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie nacheinander (links und rechts) die Ferse an eine Wand lehnen und an die Fußspitze zum Beispiel ein Buch legen. Dann den Fuß aus dem Bereich zwischen Wand und Buch heben. Anschließend den Abstand zwischen Wand und Buch messen. Der größte Abstand ist dann Ihre Fußlänge und bestimmt somit Ihre Schuhgröße (s. Tabelle). Wichtig auch bei dieser Messung, dass Sie Ihre Wandersocken tragen.

Oder Sie stellen sich ganz einfach abwechselnd mit Ihren Füßen auf ein Lineal und nehmen hier auch die größere Größe.

Aus der Tabelle können Sie Ihre Schuhgröße ablesen. Fußlänge in cm = darüber stehende Schuhgröße

Die Tabelle finden Sie auf unserer Internetseite.

PS: Holen Sie sich auf unserer Internetseite das neue und kostenlose E-Book:

?Ratgeber zu Kauf und Pflege Ihrer Wanderschuhe?