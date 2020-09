Wie macht man aus der Krise eine Chance? Marketing und Kommunikation im Mittelstand

Lange musste man auf die Durchführung von Messen warten, doch die Veranstalter aus dem Erzgebirge haben sich unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen für den Live-Kontakt entschieden. Die 15. Kooperationsbörse Zulieferindustrie findet am 21. Oktober 2020 (10.00?15.00 Uhr) in der Dreifeldsporthalle des BSZ für Ernährung, Technik und Wirtschaft in Zschopau statt. Auch die P3N MARKETING GMBH (P3N) ist mit ihrem Kunden, der Friedrich GmbH (Friedrich), vor Ort.

Als im Frühjahr und Sommer Messen reihenweise abgesagt wurden und diese Situation auch noch weiter fortbesteht, musste jeder Geschäftsführer überlegen: Wie kann ich mit Kunden und Interessenten trotzdem in Verbindung bleiben und beispielsweise Innovationen in den Markt bringen?

Genau diese Herausforderung hatte auch Mathias Friedrich, Geschäftsführer der Friedrich GmbH. Die Firma fertigt als Zulieferer für internationale Unternehmen der Elektro-, Sanitär- und Automobilindustrie hochwertige Edelstahlteile im Sichtbereich. Darüber hinaus hat sich Friedrich auf die Konstruktion und den Bau von Transfer- sowie Folgeverbundwerkzeugen und Werkzeugsätzen spezialisiert. Als erzgebirgisches Traditionsunternehmen mit über 130 Jahren Erfahrung in der Metallverarbeitung wurde der Bereich Marketing und Kommunikation eher noch konservativ gehandhabt. Schrittweise waren durch P3N zwar schon Referenzen, wie ein XING-Kanal, Firmentexte und Messeunterlagen entstanden, aber die Herausforderung ?zu den Kunden zu gehen? konnte nur digital gemeistert werden. Mit der Marketing-Agentur P3N aus Chemnitz wurde in Rekordgeschwindigkeit ein Online-Kommunikationskonzept aufgestellt und umgesetzt. Neben einer komplett neuen Homepage wurden auch Kanäle wie digitale Kunden-Newsletter erschlossen und neue Produktentwicklungen hauptsächlich über Online-Kanäle sowie Gruppen und Foren im Internet bekannt gemacht.

?Ohne P3N wären wir nicht an der Stelle, wo wir heute sind?, resümiert Mathias Friedrich. War man anfangs eher skeptisch, da Marketing zahlenmäßig nicht greifbar ist, wie bespielsweise die Neuanschaffung einer Maschine, überzeugte die Resonanz von Kunden und Interessenten, darunter international tätige Unternehmen.

In sehr kurzem Zeitraum entstand ein Bündel an Kommunikationsinstrumenten, welches das Portfolio von Friedrich bekannter machte. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen ist gut eingespielt und bewährt sich gerade in der derzeitigen Krisensituation. P3N realisiert für die erzgebirgische Firma aus Grünhain-Beierfeld strukturiertes und zielorientiertes Marketing mit überregionaler PR- und Social Media-Arbeit.

Mathias Friedrich schätzt das Team von P3N für sein proaktives Agieren und Know-how im technischen Mittelstand: ?Da kommen Vorschläge mit konkreten Umsetzungsplänen, die zeigen, dass man uns und unsere Kunden versteht und unsere Sprache spricht.?

Friedrich hat sich ebenfalls mit zwei eigenen Produktmarken für den Garten und den Innenausbau in der Nische profiliert. Die Erddämpfer der Marke BEGA sind im ökologischen Gartenbau gefragt und die acero-Duschrinnen kommen in modernen Bädern zum Einsatz. Ebenso sind die Desinfektionssäulen der Marke acero bereits bei mehr als 300 Einrichtungen, Geschäften, Schulen, Banken und Museen im Einsatz, so z. B. in der Westsächsischen Hochschule Zwickau und in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf. Um der Verbreitung von Infektionen vorzubeugen sowie die Einhaltung der Hygieneregeln sicherzustellen wurde vor Kurzem eine Erweiterung des Produktspektrums um einen mobil einsetzbaren Desinfektionsmittelständer abgeschlossen.

Wenn Sie sich selbst überzeugen wollen, wie professionelle Kommunikation Ihr Geschäft voran treiben kann, besuchen Sie uns bei der 15. Kooperationsbörse Zulieferindustrie am 21. Oktober 2020 am Stand-Nr. 95 in Zschopau.

Seit Jahren hat sich dieses Konzept der Ein-Tages-Messe unter dem Motto ?Informieren ? Kontaktieren ? Kooperieren? an den jährlich wechselnden Standorten im Erzgebirge bewährt und ist bereits für viele mittelständische Unternehmen zu einem festen Termin im Kalender geworden.

P3N-Leistungen in Marketing und Kommunikation für Friedrich:

Referenzen und Fachartikel mit der Verbreitung in Wirtschaftsmedien und an Multiplikatoren

Newsbeiträge im Social Media für die Website und Pflege der Kanäle

Kunden-Newsletter zur zielgerichteten personalisierten Ansprache mit Adressmanagement

Texte, Redaktion und Gestaltung von verschiedenen Print- und Onlinematerialien

Konzept, Texte und grafische/technische Umsetzung sowie Pflege der Website

Innovationsmarketing

Corporate Design

Messemarketing

Über die Friedrich GmbH

Mit über 50 qualifizierten Mitarbeitern, darunter 4 Lehrlingen, hat sich die Friedrich GmbH einen Namen in der Produktion hochwertiger Edelstahlteile im Sichtbereich bzw. Class A-Teilen gemacht. Als einer der führenden deutschen Hersteller produziert das Unternehmen Friedrich GmbH sowohl Einzelartikel als auch komplexe Systemelemente aus Edelstahl für die Sanitär-, Möbel- und Elektroindustrie, die besondere Anforderungen durch ihre Geometrie oder Funktionalität stellen.

Die hohe Qualität der Erzeugnisse und ein partnerschaftlicher Umgang mit den Kunden stehen bei allen Kundenbeziehungen im Vordergrund. Alle Betriebsabläufe werden mit Hilfe eines modernen ERP- und Produktionsplanungssystems gesteuert, sodass für Kunden auch durch ein ausgereiftes Logistikkonzept stets die termingerechte Auslieferung aller Produkte gewährleistet ist.

Mehr Informationen über die Friedrich GmbH: https://bit.ly/306gIUf

Kooperationsbörse Zulieferindustrie Erzgebirge 2020

Datum: ??????????? Mittwoch, 21.10.2020

Zeitraum: ???????? 10.00?15.00 Uhr

Adresse:

Dreifeldsporthalle des BSZ für Ernährung, Technik und Wirtschaft

Johann-Gottlob-Pfaff-Straße 1

09405 Zschopau

Über die P3N MARKETING GMBH ? Die externe Marketing- und PR-Abteilung für den Mittelstand

Die P3N MARKETING GMBH hat sich in Marketing und Kommunikation in mittelständischen Fertigungsunternehmen und überregionalen Forschungseinrichtungen fest etabliert. Als externe Marketing- und PR-Abteilung übernimmt das Team aus Natur-, Betriebs-, Ingenieur- und Geisteswissenschaftlern verantwortlich die Presse- und Medienarbeit, Social Media Betreuung, Fachartikel und Referenzen, Innovationsmarketing- und Messemanagement. Bei P3N wartet man nicht auf Texte vom Kunden, sondern schreibt diese selbst. Ganz gleich, wie erklärungsbedürftig oder beratungsintensiv Produkte und Dienstleistungen sind, mit Marktwissen, dem Verständnis für Zielgruppen und der Auswahl der richtigen Instrumente gestaltet P3N Maßnahmen für mehr Bekanntheit, Neukundengewinnung, Kundenbindung und Image.

Innovationen sind der Motor wirtschaftlichen Erfolgs. Damit es stets rund läuft, müssen alle Zahnräder optimal ineinandergreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die externe Kommunikation professionell bei der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen auf die Geschäftsziele abgestimmt. Immer wieder neu denken, unkonventionelle Wege gehen und die Kunden unserer Kunden stets im Blick haben, sind dabei Prämissen.