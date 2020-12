Wie macht man ein klassisches Weihnachtsgeschenk unkonventionell?

Was gibt es Schöneres, als den Liebsten zu Weihnachten eine Freude zu machen? Rund um das große Fest rankt sich natürlich die Frage, welche Geschenke nun die passenden sind. So mancher Klassiker ist schließlich schon in den letzten Jahren unter dem Baum gelandet. In diesem Artikel möchten wir einen Blick auf die Frage lenken, wie auch die ganz klassischen Geschenke noch immer glänzen können.

Selbstgemachtes überzeugt

Wir alle sind uns hoffentlich darüber im Klaren, dass die Qualität eines Geschenks nicht von seinem materiellen Wert abhängt. Unter dem Strich ist es nebensächlich, wie viel Geld nun wirklich auf die Theke gelegt wurde. Vielmehr geht es uns darum, dass wir zum Ausdruck bringen, uns über den Beschenkten Gedanken gemacht zu haben. Gerade selbstgemachte Geschenke stellen diesen Faktor noch einmal mit Nachdruck unter Beweis.



Ein selbstgemachtes Geschenk bietet die Chance, auch mit einer vermeintlichen Kleinigkeit zu glänzen. Dies gilt zum Beispiel für Socken, die selbst gestrickt wurden. Jeder Beschenkte ist sich dann darüber im Klaren, wie viel Arbeit aufgewendet werden musste, um zu einem solchen Resultat zu kommen. Darin zeigt sich deutlich, weshalb es sich immer wieder lohnt, selbst bei der Gestaltung aktiv zu werden und nicht nur ins nächste Geschäft zu eilen. So werden auch Socken zu einem überzeugenden Geschenk.

Mit Ironie spielen

Schon wieder eine Krawatte oder ein paar Herren Socken? An Weihnachten bietet sich auch die Möglichkeit, diese Geschenke mit etwas Ironie auf neue und ungewöhnliche Weise zu präsentieren. Ausgefallene Herren Socken und Damen Socken mit besonderen Motiven sind zum Beispiel auf dedoles.de zu finden. Dort stehen sie mit einer langen Liste an lustigen Motiven zur Verfügung, die alle einen genauen Blick wert sind. Bei den Damen Socken lassen sich zum Beispiel viele tierische Motive ausmachen. Aber auch weihnachtliche Themen sind in großer Zahl verfügbar.



Natürlich können wir hier in erster Linie von einem Spaß-Geschenk reden, welches als einziges Präsent für Freunde wohl angemessen ist. Im engeren Kreis der Familie bietet es sich natürlich an, noch ein weiteres Mitbringsel auf Lager zu haben, mit dem die Liebsten beglückt werden können. Auch ein Blick auf den jeweiligen Humor des anderen empfiehlt sich in diesem Fall. Erst auf diese Weise wird klar, welche Reaktion mit einem ironischen Geschenk zu erwarten ist.

Moderne Alternativen entdecken

Wer darüber hinaus noch nach weiteren Möglichkeiten sucht, um den anderen eine Freude zu machen, findet zum Beispiel im Bereich der Erlebnisgeschenke jede Menge Angebote. Hier bietet sich die Gelegenheit, ganz besondere Momente zu schenken, die länger überdauern sollten, als so manches materielle Gut. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fahrt in einem luxuriösen Sportwagen? Andere möchten gerne die Fahrt in einem Heißluftballon genießen und die Welt von oben entdecken.



Je nach dem, welche Vorlieben vorhanden sind, lassen sich all diese Geschenke wirksam in die Tat umsetzen. In ganz Deutschland gibt es Veranstalter, mit deren Angebot es möglich ist, den Liebsten eine Freude zu machen. Fast jeder Wunsch, der ansonsten wohl für immer im Reich der Fiktion bleiben würde, lässt sich dank des wachsenden Angebots heute in die Tat umsetzen und zu Weihnachten mit roter Schleife überreichen.