Wie Selbstdisziplin Deinen Erfolg garantiert. Mit Disziplin und Willenskraft das nächste Level erreichen!

Vor einigen Jahren fing ich an, über mein “tolles” Leben nachzudenken und bemerkte, dass ich nicht mehr zufrieden war. Aber eins wusste ich ganz genau! Ich will mehr! Ich fing an, mich mehr damit auseinander zu setzen und fragte mich: Wie kann ich denn weiterkommen? Was kann ich ändern? Was kann ich tun?

Mir sind insgesamt 5 Hürden aufgefallen warum ich nicht so erfolgreich war, wie ich es gern hätte:

– Warum schaffe ich es nicht, meine “PS” auf die Straße zu bringen

– Warum schaffte ich es nicht, ohne großen Zeitaufwand, konzentriert und effektiv meine Arbeiten durchzuführen?

– Warum lasse ich mir von vielen Anderen noch mehr Arbeit aufschwatzen?

– Warum schaffe ich es nicht, mehr Fokus aufzubauen für die wichtigen Arbeiten?

– Wo und wie kann ich für mich Unterstützung finden, damit ich meine Ziele erreiche?

Diese 5 Hürden stellten mich vor unglaublichen Problemen und ich war kurz davor aufzugeben. Doch aufgeben war keine Option und ich konnte das nicht einfach so hinnehmen. Daher schrieb ich mir erstmal auf, welche Voraussetzungen ich brauchte um meine Wünsche – erfolgreich und glücklich zu sein – erfüllen zu können.

Ich brauchte:

– Wissen, wie ich meine Wünsche zu Ziele machen kann

– Methoden, die richtigen Prioritäten setzen zu können

– Hilfen, wie ich Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden kann

– Tipps für die richtige Fokussierung

– Hilfen, wie ich in die Umsetzungen komme

– Tricks für das stressfreie Arbeiten auch in schwierigen Situationen

– Tipps, wie ich mein Zeitmanagement optimiere

Ganz schön anspruchsvolle Voraussetzungen. Doch, wie immer es so ist, wer suchet der findet. Um diese Fragen zu beantworten zu können, begab ich mich auf eine Reise. Auf eine Reise des Lernens und Verstehens. Ich fing an mich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und Vertrieb zu interessieren und las viele super Bücher und habe mir noch viel mehr Hörbücher angehört. Das Wissen ist schon cool, aber es geht noch viel besser. Ich besuchte viele, sehr viele Seminare von Leuten, die es schon geschafft haben und ein wahnsinniges Wissen und Erfahrungen haben!

Ich habe extrem viel davon profitiert und bis sehr dankbar. Darum habe ich jetzt mein gesammeltes Wissen hierüber in komprimierter Form und leicht verständlich in einem E-Book zusammengefasst und möchte es Dir gern schenken.

Mein neues E-Book ist jetzt für Dich bei Amazon veröffentlicht.

Das E-Book “Wie Selbstdisziplin Deinen Erfolg garantiert” kannst Du jetzt kurzfristig kostenlos bei Amazon bestellen.

In diesem E-Book findest Du alle notwendigen Methoden, Tipps und Anleitungen, wie Du Dein Leben wieder selber in die Hand nimmst und Deine Ziele Wirklichkeit werden lässt. Lasse es nicht zu, dass andere über Dein Leben bestimmen. Übernehme 100% Eigenverantwortung für Dein leben.

Alles ist möglich, man muss nur TUN. Fange an… JETZT!

Wenn Dir das E-Book gefallen hat, würde ich mich über eine positive Rezension bei Amazon freuen.

Vielen Dank, Holger Merz