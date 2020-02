Wie Sie mit Barcodescanning im Lager Zeit für Ihr Kerngeschäft gewinnen

Die Lagerbewirtschaftung in Handwerks und Industriebetrieben ist notwendig um zeitnah auf Kundenwünsche reagieren zu können. Kunden erwarten schnelle Lieferzeiten und Monteure müssen zeitnah Ersatzteile erhalten um notwendige Reparaturen durchzuführen.

Beim Wareneingang im Lager erfolgt zuerst ein Abgleich zwischen dem Lieferschein des Lieferanten und der physisch angelieferten Ware. Ist dieser Abgleich erfolgt wird die Verräumung durchgeführt und später die Buchung im ERP-System vorgenommen. Aufgrund einer Vielzahl an Vorgängen kommt es hier zu Verzögerungen die zu ungenauen Lagerbeständen und damit Wartezeiten bei bestehenden Baustellen führen.

COSYS Small Warehouse bildet die Basis für professionelles Warehouse Management. Ein skalierbares System, das eine modulare Erweiterung um weitere Module und Funktionen erfüllt setzt sich erfolgreich am Markt durch. Dank offenem Schnittstellenkonstrukt können einfach Daten ausgetauscht und so im Warenwirtschaftssystem / ERP-System Daten weiterverarbeitet werden.

Kommissionierung

Kundenaufträge werden oft schon digital im ERP-System angelegt und dann ausgedruckt um den Mitarbeitern im Lager die Kommissionierung zu ermöglichen. Kommt es zur Verwechslung von Artikeln oder stimmen die Mengen nicht kommt es zu kostspieligen Kundenretouren. Auch bei abweichenden Mengen ist eine Fehlerkorrektur erst mehreren Stunden versetzt möglich, da der Beleg im Büro verarbeitet werden muss.

Mit mobiler Datenerfassung erhalten Mitarbeiter statt Zettel und Stift ein MDE-Gerät, auf dem sich alle Auftragsdaten befinden. Artikel werden per Barcodescan eindeutig erfasst und so Verwechslungen vermieden. Bei Mengenabweichungen, etwa wenn am Lagerplatz nicht mehr genug Bestand ist kann sich der Bestand auf anderen Lagerplätzen oder Standorten angezeigt oder eine Untermenge erfasst werden.

Inventur

Für die Inventurerfassung einmal im Jahr müssen Unternehmen oft für mehrere Tage den operativen Betrieb pausieren und mit hohem Personalaufwand die Inventurzählung durchführen um Differenzen zu ergründen. Schwund von Material ist dabei oft nicht der Grund für Abweichungen, sondern schlicht eine ungenaue Bestandsführung über das vergangene Jahr. Mit dem MDE Modul für die Inventur erfassen Sie einfach digital die Inventur per Barcodescan.

Testen Sie doch unsere Demo Inventur Cloud App!

COSYS hilft Ihnen als Anbieter des Komplettsystems sowohl bei der Software wie auch beim Einsatz der mobilen Hardware, ob zu Testphasen, der Reparatur oder der Neuanschaffung und Ablösung der Altsysteme.

