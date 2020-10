Wie Unternehmen in Zeiten von Corona zukunftsfähig bleiben

Die Münchner Internet-Agentur Online Solutions Group (OSG) stellt ein erweitertes Angebots-Konzept vor, das Unternehmen liquiditätsschonende Leistungen für professionelle Online-Marketing-Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) bietet.

Im Zuge der Digitalisierung und der COVID-19-Pandemie geraten Unternehmen noch mehr unter Zugzwang. Durch Nachfrage-Einbrüche einerseits und den eingeforderten Innovations-Druck durch die digitale Revolution andererseits stellt sich die Frage notwendiger Neuerungen umso dringlicher. Darauf hat die Münchner OSG reagiert und ihr Angebots-Portfolio um günstige Angebots-Modelle erweitert.

Zum einen geht es um eine nachhaltig bessere Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnisseiten. So werden in einem Angebotsmodell vorher bestimmte Suchbegriffe über eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten unter den Top 10 positioniert. Der Grundpreis dieses Angebots beträgt 500 EUR pro Monat. Der Vorteil für Unternehmen: Die Bezahlung der zusätzlich vereinbarten Erfolgspauschalen erfolgt erst, wenn die vorher bestimmten Keywords auch in den Top 10 der Suchergebnisseiten erscheinen. Faktisch erhält der Kunde ein höheres Invest von Seiten der Agentur, als es die Pauschale von 500 EUR abbildet, die eigentliche Refinanzierungsphase beginnt für die OSG erst mit den Erfolgspauschalen.

Erfolgsorientierte Umsetzung

Wie Erfahrungswerte zeigen, profitieren Unternehmen durch Suchmaschinenoptimierungen der OSG aber schon viel früher durch erste Ranking-Verbesserungen (etwa durch neuen Traffic, vermehrte Leads und Neukunden) in Richtung der Top-10-Ergebnisse.

Ein parallel aufgesetztes Angebots-Modell der OSG richtet sich vor allem an Betreiber von Webshops. Auch hier erfolgt die Leistungsabrechnung über eine monatliche Pauschale für 500 EUR, hier ist die Erfolgs-Vergütung nicht mit den verbesserten Platzierungen von Suchbegriffen gekoppelt, sondern mittelbar an den Umsatz. Bespielt werden in diesem Angebots-Modell nicht nur klassische SEO-Prozesse, sondern auch Anzeigen (SEA-Kampagnen), Affiliate-Maßnahmen und Social-Media-Aktivitäten.

Digitalisierung vorantreiben

Um ein Höchstmaß an Online-Sichtbarkeit zu realisieren, berät und optimiert die OSG nicht nur, sondern stellt mit der Performance Suite ein hauseigenes Tool zur Verfügung, das auf Grundlage künstlicher Intelligenz zum Teil sehr komplexe Prozesse strukturiert, vereinfacht und beschleunigt. Loslegen können interessierte KMU über die komplett kostenlose Free-Version (https://osg-ps.de/f ree_registration/wizard?utm_source=website&utm_medium=button&utm_campaign=rc) der Performance Suite. Unternehmen erhalten so unkompliziert SEO-Tipps etwa zur Technik, Ladezeiten oder sofortige Push-Benachrichtigungen, sollte die Website offline sein.

Zur Online Solutions Group (OSG)

Die Online Solutions Group agiert seit 2008 erfolgreich als Internet-Agentur und Tool-Entwicker am Markt. Weitere Informationen zum Unternehmen und zum KI-Tool Performance Suite erhalten Sie unter http://www.onlinesolutionsgroup.de/unser-unternehmen und http://www.onlinesolutionsgroup.de/online-marketing-tool .

Die Informationen zu den neuen Angebots-Modellen sind unter http://www.onlinesolutionsgroup.de/angebot einsehbar.

