Wie unterscheidet sich eine Broschüre von einem Katalog? 3 Ähnlichkeiten und 3 Unterschiede

Broschüren und Kataloge bieten dem Leser durch ein elegantes Design und einem typischen Magazincharakter viele Informationen auf einen Blick! Sie möchten zu passend zu Weihnachten eine Broschüre oder einen Katalog drucken lassen, können sie aber einfach nicht zwischen den beiden Formaten entscheiden…Hier kommen drei Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen einer Broschüre und einem Katalog!

Der Katalog

Erstens, ein Katalog ist grundlegend umfangreicher als eine Broschüre und bietet dem Kunden mehrere Seiten, auf dem er seine Produkte präsentieren kann. Zweitens, er gibt Auskunft über Dienstleistungen und Produkte eines Unternehmens, mit Hilfe von Bildern und Werbung wird es ein besonders unterhaltsames Printmedium für seine Leser. Drittens, ein Katalog kann, sowohl als Printmedium als auch online dargestellt werden. Kataloge mit Klebebindung sind momentan der Renner!

Die Broschüre

Erstens, eine Broschüre ist hingegen begrenzt, sie eignet sich wunderbar als Beiheft zu einem Vortrag oder für Aktionen. Zweitens, hier werden kurz und knapp alle wichtigen Informationen aufgeführt. Drittens, die Broschüre muss ein verlockendes Titelblatt haben, dass Lust macht die Broschüre aufzuklappen und zu lesen.Und nicht nur das, das Titelblatt muss einem sofort auffallen, auch die Rückseite muss ein Eyecatcher sein, da die meisten Menschen reflexartig eine Broschüre nachdem sie das Titelbild gesehen haben wenden. Entscheiden ist das, sie verständlich übersichtlich und hochquantitativ gestaltet ist.

Was haben ein Katalog und eine Broschüre gemeinsam?

Ein hochwertiges Design, sowie ein ansprechendes Layout sind für einen Katalog und eine Broschüre ausschlaggebend dafür, ob der Kunde es durchblättert oder liegen lässt. Kurz gesagt ist der größte Unterschied zwischen einer Broschüre und einem Katalog, dass ein Katalog genauer über das Produktsortiment informiert und eine Broschüre nur kurz und knapp Informationen weitergibt, wie zum Beispiel, dass nächsten Samstag Aktions-Samstag bei einem Unternehmen ist. Für beide Printprodukte gilt, es muss qualitativ hochwertig aussehen und den Leser auf anhieb ansprechen!

