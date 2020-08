Wieder vermehrt Präsenzschulungen für Anwender von SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Experten vermitteln praxisgerechte Lerninhalte

Deutschsprachige Schulungen mit passender SOLIDWORKS Benutzeroberfläche

Individuelle Ausbildungsszenarien

Für Arbeitnehmer, die im Zuge der Corona-Pandemie im Home Office arbeiteten, bot sich mit Online-Schulungen eine praktische und günstige Möglichkeit der Weiterbildung. Zurzeit wendet sich das Blatt jedoch wieder und es ist eine verstärkte Nachfrage nach Präsenzschulungen zu beobachten. Die SolidLine GmbH hat auf diese Entwicklung reagiert: Sie hat ihre modern ausgestatteten Schulungszentren so eingerichtet, dass sie den aktuellen Hygienevorschriften entsprechen, und empfängt nun wieder vermehrt Schulungsteilnehmer zu Präsenzveranstaltungen.

In Zeiten der Kontaktsperre hatte die SolidLine GmbH mit SolidLine SmartLearning eine Alternative zu Präsenzschulungen angeboten. Zurzeit können Kunden und Interessenten, die die vielfältigen Möglichkeiten von SOLIDWORKS kennenlernen möchten, aber wieder das volle Programm in den Schulungszentren des Systemanbieters in Anspruch nehmen. Erfahrene Trainer empfangen die Schulungsteilnehmer in einem der 11?Schulungszentren der SolidLine GmbH. Das modulare Angebot an Grundlagen- und Aufbauschulungen ermöglicht die Erstellung eines individuellen Schulungskonzepts, das exakt auf die Anforderungen einzelner Anwender zugeschnitten ist. Im Mittelpunkt stehen dabei deutschsprachige Schulungen mit der passenden SOLIDWORKS Benutzeroberfläche.

Die Kurse sind in einzelne Lektionen untergliedert. Jede Lektion beinhaltet als zentrales Element eine Fallstudie, anhand derer gemeinsam mit dem Trainer unterschiedliche Funktionen, Verfahren und Methoden erarbeitet werden. Im Anschluss vertiefen die Teilnehmer das erworbene Wissen selbstständig anhand zahlreicher Übungen, während der Trainer ihnen bei Fragen unterstützend zur Seite steht.

Die Qualität und Praxistauglichkeit der Lernplattform hat für das erfahrene Trainerteam höchste Priorität. Um den Lernerfolg zu sichern, setzt die SolidLine GmbH auf kleine Schulungsgruppen mit maximal 8?Teilnehmern. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Hygienevorschriften stets problemlos eingehalten werden können.

Die SolidLine GmbH ist einer der gefragtesten Schulungsanbieter im SOLIDWORKS Umfeld. Ihre Kunden finden in ihrem Trainingsprogramm jederzeit die für sie geeigneten ?Best-in-Class?-Lösungen. Neben den Präsenzschulungen hält SolidLine natürlich auch weiterhin sein digitales Weiterbildungsangebot vor. Die Mischung aus den Veranstaltungen in den Schulungszentren und der digitalen Plattform SolidLine SmartLearning bedeutet für potenzielle Schulungsteilnehmer ein hohes Maß an Flexibilität.

Mehr zu den Schulungen und SolidLine SmartLearning unter https://www.solidline.de/seminare-events/

Seit 1996 ist die SolidLine AG der führende Anbieter von SOLIDWORKS in Deutschland. Das Lösungsportfolio umfasst unter anderem CAD, CAM, ECAD, PDM und Simulation. Zusätzlich ist SolidLine führend bei 3D Systems Lösungen für den professionellen 3D-Druck in Kunststoff und Metall. In Deutschland ist SolidLine mit insgesamt 11 Niederlassungen und Schulungszentren präsent und beschäftigt derzeit über 220 Mitarbeiter. Über 8.000 Kunden vertrauen bereits auf die Kompetenz und Leistung des Systemanbieters und erzielen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile. SolidLine ist ein Unternehmen der Bechtle Gruppe.

Mehr unter www.solidline.de