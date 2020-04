Wiedereröffnung nach Corona: schuhplus öffnet Ladentüren in Dörverden

Es lässt sich nicht leugnen: Die Corona-Krise hat die ganze Welt in die Knie gezwungen, so auch das wirtschaftliche Leben in Deutschland. Diese Ausnahmesituation ist längst noch nicht überstanden, aber es gibt Lichtblicke. “Wir freuen uns unsagbar, dass wir unser Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörverden am Montag, 20. April, wieder öffnen dürfen. Trotz hoher Hygienemaßnahmen kehrt damit für unser ganzes Team ein Hauch Alltag wieder zurück. Das ist gut so und das war auch notwendig. Wir haben umfassende Sicherheitsvorkehrungen für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden getroffen und sind überglücklich, unsere Türen in Dörverden wieder öffnen zu dürfen”, so schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer. Ob große Damenschuhe oder große Herrenschuhe : Das gesamte Sortiment von schuhplus steht für Kunden ab Montag in gewohnter Auswahl zur Verfügung.