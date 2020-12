Wieso das Archiv für MS Dynamics 365 FO ein Gamechanger ist

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations fehlt eine Funktion, die im Alltag vieler Kunden mit jedem Tag wichtiger wird: Die Option, Dokumente direkt aus der Anwendung rechtssicher zu archivieren. Der Bedarf wächst mit verschärften Datenschutzrichtlinien. Kunden müssen ihre sensiblen Dokumente im ERP-System langfristig so aufbewahren, dass sie geschützt und revisionssicher sind. Ein simples Ordnersystem ist zu unsicher; externe Lösungen bedeuten Mehraufwand. EASY for Dynamics 365 FO gehört zu den ersten Integrationen, die Kunden ermöglichen, Dokumente direkt aus ihrem Microsoft ERP-System lokal oder in der Cloud zu archivieren.

Wenige Schritte trennen die bisherige Microsoft Dynamics 365 FO-Anwendung von einer sicheren Verbindung zum EASY Archive. Die Integration archiviert eingehende und ausgehende Dokumente; meist, ohne dass jemand seine Finger auf die Tastatur bewegen muss. EASY for Dynamics 365 FO liest Dokumente aus und erspart den Aufwand, alle Eckdaten manuell einzutippen. Egal, ob Kunden lieber die Desktop-Applikation oder den Dynamics Web-Client nutzen ? die Archiv-Integration erkennt sämtliche unterstützten Dokumenttypen mitsamt ihrer Metadaten und Anhänge. Umgekehrt können User genau so einfach Dokumente aus dem Archiv im Microsoft ERP-System anzeigen und dort mit ihnen arbeiten. Zu den unterstützten Dokumententypen zählen die wichtigsten alltäglichen Formen wie Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Angebote und mehr.

EASY for Dynamics 365 FO archiviert unauffällig im Hintergrund, während User normal weiterarbeiten. Es entsteht kein Bruch in den etablierten Prozessen. Die Archiv-Integration ist so nahtlos, dass User, die mit Microsoft Dynamics 365 FO vertraut sind, die neuen Funktionen nach minimaler Eingewöhnung beherrschen.

Die Integration ist ideal für den einfachen Umstieg vom On-Premises-Modell zur Cloud ? entweder per Private Cloud Server oder per bereitgestelltem EASY Cloud Archive. Das Abo-Modell mit monatlichen Kosten pro User lässt Kunden ihre Investition präzise verwalten. EASY for Dynamics 365 FO harmoniert ideal mit Microsofts neuer Cloud-Strategie. Mit dem GoB- und DSGVO-konformen Archiv für tägliche ERP-Prozesse sind Compliance-Fragen Vergangenheit.

Mehr Informationen zum Lösungsumfang von EASY for Dynamics 365 FO finden Sie hier.

