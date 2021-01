Wieso Unternehmen Cloud-ERP-Systeme für ihre digitale Strategie nutzen sollten

Cloud Computing liegt derzeit absolut im Trend. Das zeigt auch eine Umfrage von Statista zur Nutzung von Cloud Computing in deutschen Unternehmen. So gaben 2019 ca. 76 % der 555 Befragten an, bereits Cloud Computing in ihrem Unternehmen zu nutzen. Besonders die Nutzung von Cloud-ERP-Software treibt die Digitalisierung in Unternehmen voran und ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation, da die Kernprozesse eines Unternehmens in einem ERP-System? zusammenlaufen.

Cloud-ERP-Systeme ermöglichen ein effizienteres Arbeiten

Cloud-Produkte zeichnen sich im Gegensatz zu On-Premise-Lösungen durch ihre standortunabhängige Verfügbarkeit aus, da Nutzer über den Browser auf ihre Daten zugreifen können. Außerdem können sie durch ihren modularen Aufbau flexibel auf die Anforderungen der Kunden angepasst und erweitert werden. Die Prozesse im Unternehmen werden vereinheitlicht und die Daten stehen allen Mitarbeitern zu jeder Zeit zur Verfügung. Dies sorgt für einen geringen Arbeitsaufwand und spart kostbare Zeit. Durch die Nutzung eines ERP-Systems können zudem Kosten eingespart werden, da hohe Anschaffungskosten für die Hard- und Software entfallen. Zusätzliche Investitionen in die Serverstruktur und die Datensicherung sind nicht notwendig, da diese vollständig vom Anbieter übernommen werden. Cloud-Dienste ermöglichen es, außerdem dass die Mitarbeiter von verschiedenen Endgeräten auf die Unternehmensdaten zugreifen und Aufgaben von unterwegs abarbeiten können. Dies schafft Flexibilität, erhöht die Produktivität im Unternehmen und sorgt für ein effizienteres Arbeiten.

Mit der ERP-Software reybex profitieren Sie von den Vorteilen des Cloud Computings

Die Vorteile im Überblick:

Niedrige Kosten, da die Anschaffungskosten für die eigene Infrastruktur oder ein eigenes Rechenzentrum entfallen

standortunabhängiger Zugriff

schnelle Bereitstellung der Service-Angebote

hohe Datensicherheit

hohe Flexibilität und Skalierbarkeit

standardisierte Einrichtungsprozesse

einfacher Datenimport aus Altsystemen via CSV-Dateien

Es wird kein IT-Fachpersonal benötigt

Updates und Wartungen übernimmt der Anbieter

persönlicher Support bis zum Go-Live

Das Cloud-ERP-System reybex zählt zu den Software-as-a-Service- Produkten und vereint alle Vorteile des Cloud Computings in einer Software. Unternehmen zahlen lediglich eine geringe monatliche Gebühr, die Anschaffungskosten für die eigene Infrastruktur oder ein eigenes Rechenzentrum entfallen. Zudem wird kein eigenes IT-Fachpersonal benötigt, da die Einrichtung, sowie Updates und Wartungen von dem Anbieter vorgenommen werden. Mitarbeiter können standortunabhängig arbeiten und haben über den Browser Zugriff auf alle Unternehmensdaten.

In einer sich stetig ändernden digitalen Geschäftswelt schaffen mobile Lösungen ein hohes Maß an Flexibilität und sorgen für eine enorme Zeitersparnis. Die Implementierung der Software erfolgt in wenigen Wochen, sodass Kunden diese schnell nutzen können. Außerdem bietet reybex eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit, da Module je nach Bedarf beliebig hinzugebucht werden können. Auf die Datensicherheit Ihrer Kunden legt das Unternehmen besonders großen Wert. Daher nutzt die Software Server in einem deutschen Rechenzentrum, welches strengen Datenschutzrichtlinien unterliegt. Auch bei der Übertragung zwischen den Accounts der Nutzer und den Servern setzt das Unternehmen auf eine sichere Verschlüsselung. So können Unternehmen ihre Prozesse ohne Bedenken digitalisieren und sind für die Zukunft gewappnet!

Die EDIT Systems GmbH aus Essen optimiert als Lösungsfinder softwaregestützte Unternehmens- und Handelsprozesse. Der besondere Fokus liegt auf ERP- und E-Commerce-Software. reybex ist ein Software-Produkt aus dem Hause EDIT Systems GmbH. Die Cloud-Software wurde im Sommer 2016 als ERP-Komplettlösung für den B2B- und B2C-Handel veröffentlicht. Mit reybex erhalten Anwender die Funktionsvielfalt eines ausgewachsenen ERP-Systems, in Ergänzung von zahlreichen Spezialfunktionen für den E-Commerce. Sämtliche Vertriebswege laufen in reybex zusammen und werden von dort aus zentral gesteuert. Dadurch können Händler ihr komplettes Auftragsmanagement vom Auftrag bis zum Versand mit reybex abwickeln. https://www.reybex.com