Wir starten in die intensiven Monate für Weiterbildung und Lernen in Unternehmen und Organisationen. Vor allem im September wird die Belegschaft erweitert, es werden viele neue Teammitglieder und Auszubildende eingestellt, die zeitnah mit den wichtigen Regelungen im Unternehmen vertraut gemacht werden sollen. In immer mehr Fällen kommen beim Onboarding und für firmenübergreifende Themenschwerpunkte neben den dialogorientierten Lernmanagementsystemen und kurzen WBTs auch Chatbots zum Einsatz. Wie diese Art von Content im Team produziert werden kann, welche Bots aus der KI sich bewährt haben und wie digitales Lernen einen Beitrag zu mehr Klimaneutralität leistet?

time4you startet auf der virtuellen Zukunft Personal, der ZP reconnect digital, mit dem Blick in die Autorenwerkstatt, teilt dort die eigenen Erfahrungen aus der 20-jährigen Content-Praxis und liefert wertvolle Hinweise für die Erstellung wertiger Content-Einheiten. In der Online-Session „Blick in die Autorenwerkstatt“ am 9. September um 14.15 Uhr geht es außerdem um den Einfluss didaktischer Entscheidungen auf den Produktionsablauf und die optimale Zuteilung der vorhandenen Ressourcen. Dem Ressourcenthema widmet sich auch eine Web-Session am10. September. Beate Bruns und Axel Wolpert diskutieren im Corporate Learning Camp 2021 (CLC21) mit den Teilnehmenden über das Thema „Transformation – Klimaneutralität im Corporate Learning.

Am 15. September dreht sich alles um Künstliche Intelligenz. Den Überblick über den Nutzen von Chatbots in Bildung und Weiterbildung und mögliche Einsatzszenarien liefert Dr. Cäcilie Kowald, Bereich Learning Design bei time4you, in der Online-Session auf der ZP reconnect digital mit dem Titel „Conversational Learning – Lernen mit Chatbots“. Gestartet wird um 14.30 Uhr.

Termine:

time4you Onlinesession BLICK IN DIE AUTORENWERKSTATT am 9. September 2021 mit Beate Bruns, Geschäftsführung und Christina Neuhoff, Consultant, um 14.15 Uhr: Infos hier

10. September 2021: CLC 2021 – das Corporate Learning Camp von 14.15 bis 15 Uhr mit Beate Bruns und Axel Wolpert. Infos und Anmeldung im Raum 5, Sessionrunde 4 hier

time4you Onlinesession CONVERSATIONAL LEARNING UND CHATBOTS am 15. September 2021 mit Dr. Cäcilie Kowald um 14.30 Uhr: Infos hier

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End- und Ready-to-Go-Lösungen auf Basis der IBT® SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Dr. Pfleger Arzneimittel, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., FEV Group, R+V-Versicherung, Sparkassenstiftung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Social-Learning-Plattformen, Produkttrainings, digitale Lernangebote, Chatbots für Support und Marketing, Lernbots, Zertifizierung und Assessment, Lösungen für Talentmanagement, Seminarverwaltung und Lernmanagement. time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V., im didacta-Verband sowie bei der European Association for Training Organisations e.V. (EATO).

