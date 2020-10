Win-Win: Von FLAD & FLAD realisierte Initiative expedition d holt zwei Auszeichnungen

Mit dem Erlebnis-Lern-Truck werden die Veränderungen in unserer Lebens- und Arbeitswelt, die die kontinuierliche Digitalisierung verursacht, adressiert. Denn eins ist sicher: Die zunehmende Digitalität verändert alle bekannten Berufsbilder und lässt gleichzeitig völlig neue entstehen ? etwa Data Scientist, VR-Entwicklerin oder Maschinenethiker. Um Schülerinnen und Schüler möglichst früh an diese Entwicklungen heranzuführen und sie für Technologien wie künstliche Intelligenz, Sensorik oder Virtual sowie Augmented Reality zu begeistern, zeigt ihnen die Initiative, was die digitale Transformation für ihre berufliche Zukunft bedeutet und welche digitalen Kompetenzen künftig benötigt werden.

?Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen für expedition d, denn sie zeigen, dass die Initiative dem hohen didaktischen Anspruch, der an einen außerschulischen Lernort gestellt wird, in jeder Hinsicht gerecht wird?, so Simone Schiebold, geschäftsführende Gesellschafterin bei FLAD & FLAD. ?In unserer Arbeit für die Baden-Württemberg Stiftung können wir unser Roadshow-Knowhow mit dem Wissen unserer Bildungsexpertinnen und -experten verbinden und so ein fundiertes Angebot für den berufsorientierenden Unterricht sicherstellen.?

Expedition d ist Teil des Programms COACHING4FUTURE, mit dem sich die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit ihren Partnern Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für mehr Fachkräftenachwuchs in naturwissenschaftlich-technischen Berufen einsetzt.