Wir sehen uns online: bpi solutions und dataglobal laden ein zum digitalen Business Breakfast

Am 17. Juni 2020 startet die bekannte Veranstaltungsreihe Business Breakfast mit bpi solutions und dataglobal erstmals in virtueller Umgebung. Im Fokus stehen die Themen Künstliche Intelligenz, Rapid Prototyping und einfach zu realisierende Workflows.

Anstatt eines persönlichen Austausches muss diese Ausgabe der Veranstaltungsreihe Business Breakfast mit bpi solutions und dataglobal aus aktuellem Anlass als Online-Meeting durchgeführt werden. Dennoch könnten die Themen kaum spannender sein und werden komplett als Live-Demos in der Zeit von 8.30 ? 12.30 Uhr präsentiert.

Mit der Keynote startet Stephanie Fischer, “IT Woman of the Year 2018”, ihren Vortrag zur Künstlichen Intelligenz und der Zukunft von Text ?Wieder neu Lesen lernen?. Sie zeigt aktuelle KI-Trends & Zukunftsszenarien auf. Anschließend wird über das Thema Rapid Prototyping dargestellt, wie Kunden in der Lage sind, die Wünsche und Anforderungen ihrer Mitarbeiter passgenau umsetzen. Spannend geht es weiter mit der Präsentation zum Themenbereich Klassifizierung von unternehmensrelevanten Daten durch AI-unterstützte Machine Learning Lösungen. In der Abschlussrunde werden Workflows vorgestellt, die mit Bordmitteln einfach zu realisieren sind. Ein Blick auf neue Features zur Reisekostenabrechnung zeigt Erleichterungen für den Büroalltag auf.

Ferner stellen die Veranstalter Neues zu Releaseständen, Features und Partnerschaften vor.

Interessenten können sich über den Link anmelden

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.