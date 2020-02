Wir teilen unser Expertenwissen mit Ihnen – Seien Sie live dabei!

In den kommenden Wochen legen wir unseren Fokus auf die Softwareprodukte LucaNet und Cubeware. Was erwartet Sie? Hier ein Überblick:

11. Februar, 14 Uhr: IBCS® konformes Reporting mit Cubeware

18. Februar, 14 Uhr: Integrierte Planung mit LucaNet

10. März, 14 Uhr: BI Integration LucaNet

Hier können Sie sich zu den Webinaren kostenlos anmelden.

In unserem ersten Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie die IBCS®-Standards mit dem Cubeware Cockpit C8 erfolgreich umsetzen können. Das Cubeware Cockpit C8 wurde von der BARC gemäß den IBCS®-Standards zertifiziert und stellt damit das optimale Tool zur Standardisierung Ihres Reportings dar.

Eine Woche später tauchen wir in die Welt von LucaNet ein. Wenn Sie sehen möchten, wie einfach die integrierte Planung mit dem LucaNet.Planner erstellt werden kann, dann ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie. In der Live-Demo zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie mit wenigen Mausklicks GuV, Bilanz und Cashflow-Rechnung an Ihre individuellen Anforderungen anpassen und wie wir live eine integrierte Unternehmensplanung unter Verwendung der LucaNet Planungsregeln & diverser Planungsassistenten (z.B. Prognoserechnung, Saisonalität, Kreditplanung) umsetzen.

Anfang März findet dann unser Webinar “BI Integration LucaNet” statt. Die LucaNet BI Integration bietet die Möglichkeit, mit dem Cubeware C8 Cockpit in Echtzeit auf die Daten in LucaNet zuzugreifen. Sie führen also beispielsweise in LucaNet eine Konsolidierungsbuchung durch und sofort ist die Änderung im BI Werkzeug sichtbar. Darüber hinaus können das Berechtigungskonzept, die Wechselkurs- und Wechselkontenlogik sowie die Strukturen aus GuV, Finanzplan und Bilanz von LucaNet in das BI System übernommen werden. Damit ist es möglich mit geringem Aufwand betriebswirtschaftlich hochwertige Berichte zu erstellen.

Seien Sie mit dabei und sichern Sie sich noch heute einen der begehrten kostenlosen Webinarplätze! Jetzt anmelden! Wir freuen uns auf Sie.