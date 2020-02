Wirecard AG: Vorläufiges Ergebnis 2019

Die Wirecard AG hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr

2019 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und Umsatz sowie Ertrag erheblich

gesteigert.

Nach vorläufigen Zahlen hat sich der Konzernumsatz 2019 auf 2,8 Mrd. EUR und

damit um rund 38 Prozent erhöht (2018: 2,0 Mrd. EUR). Der vorläufige operative

Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im abgelaufenen

Geschäftsjahr um ca. 40 Prozent auf 785 Mio. EUR (2018: 561 Mio. EUR). Bereinigt

um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungs- sowie

Rechtsberatungsleistungen in Q4/2019 beträgt das EBITDA 794 Mio. EUR, was einer

Steigerung von 42 Prozent entspricht.

Im vierten Quartal legte der vorläufige konsolidierte Umsatz im Vergleich zum

Vorjahresquartal um 46 Prozent auf 835 Mio. EUR zu (2018: 571 Mio. EUR). Der

vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

erhöhte sich in diesem Zeitraum auf Gruppenebene um rund 41 Prozent auf 232 Mio.

EUR (Q4/2018: 165 Mio. EUR). Bereinigt um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und

Beratungs- sowie Rechtsberatungsleistungen, die in Q4 angefallen sind, beträgt

das EBITDA des vierten Quartals 241 Mio. EUR, was einem Zuwachs von rund 46

Prozent entspricht.

Dr. Markus Braun, CEO Wirecard AG: “Dies ist ein starkes Ergebnis auf unserem

Weg des profitablen Wachstums. Es ist vor allem ein sehr deutlicher Beleg für

die nachhaltige Ertragsstärke unseres Geschäftsmodells. Digitale

Zahlungsvorgänge haben in einigen Ländern die Bargeldzahlung bereits überholt.

Unsere strukturellen Wachstumstreiber offenbaren ein erhebliches Potential und

sind somit auch ein Ausblick auf Wirecards Zukunft.”

Alexander von Knoop, CFO Wirecard AG: “Die finanzielle Performance von Wirecard

schließt nahtlos an die guten Ergebnisse der Vorjahre an. Zielgerichtete

Investitionen mit stetem Blick auf ein aktives Kostenmanagement haben auch in

2019 zu einem herausragenden EBITDA geführt. Zudem erwarten wir einen starken

Cash Flow.”

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 bestätigt der Vorstand seinen Ausblick und

erwartet einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

in einer Bandbreite von 1,0 Mrd. EUR bis 1,12 Mrd. EUR.

Alle genannten Ergebnisse sind vorläufig. Der testierte Konzernabschluss 2019

wird am 8. April 2020 veröffentlicht.

